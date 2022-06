Monolog

vor 18 Min.

Anne Franks großartige Gedanken aus der Isolation

Plus Ausgrenzung, Einsamkeit, Hoffnung: Schauspielerin Patricia von Miserony bringt "Das Tagebuch der Anne Frank" des Mädchens hinreißend auf die Bühne.

Von Daniela Tiggemann

Vor genau 80 Jahren begann ein junges Mädchen in Amsterdam damit, Tagebuch zu führen. Am 12. Juni 1942 schrieb Anne Frank erstmals in ihr rot kariertes Büchlein. Es wird ihr zur vertrauten Freundin, zum Ventil bei Spannungen, zum geduldigen Zeugen ihrer Selbsterkundungen, Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen. Kurz: Es war ihr eine Überlebenshilfe in schwerster Zeit. Und liest sich mit dem Wissen um ihren tragischen Tod im KZ noch einmal bedrückender.

