Mozart@Augsburg

06:08 Uhr

Benefizkonzert von Alexey Botvinov für die Ukraine in Augsburg

Ein Meister vollgriffiger Technik: Alexey Botvinov am Samstag in der Kirche evangelisch St. Ulrich.

Plus Mozart@Augsburg: Beim Benefizkonzert für die Ukraine trat in evangelisch St. Ulrich der aus Odessa stammende Pianist Alexey Botvinov auf. Doch ein dicker Wermutstropfen bleibt.

Von Rüdiger Heinze

Stand dieses Benefizkonzert zugunsten der Ukraine nun unter einem günstigen Stern – oder nicht? Aus dem musikalischen Olymp schickte ein Kurier sogar Botschaften von Mozart – motivisch/thematisch eingearbeitet in Valentyn Silvestrovs Komposition „Messenger“ –, aber nur ein überschaubares Häuflein an Klavierfreunden lauschte am Samstag in evangelisch St. Ulrich dem uneigennützigen Auftritt von Alexey Botvinov mit seinem renommierten Namen nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Westeuropa – und Russland.

