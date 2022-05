Auftakt mit Kontrast: Maximilian Hornung und Freunde eröffnen das Mozartfest

Plus Sarah Christian, Maximilian Hornung und exzellente „Friends“ konfrontieren zum Auftakt des Augsburger Mozartfests das Genie Mozart mit Schostakowitsch.

Ein Fest der persönlichen Nähe, ohne Balance-Akte mit Abstandskalkulationen, so wie früher, endlich: Nicht nur Festivalleiter Simon Pickel stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber beschwor bei ihrer Eröffnungsrede das Publikum, sich über die – hoffentlich dauerhafte – Rückkehr der kulturellen Normalität zu freuen. Der Kleine Goldene Saal war fast ganz belegt bei der Eröffnung des Augsburger Mozartfests nach zwei Jahren unwägbar komplizierter Terminplanungskünste. Denn auch mit den Künsten ihres traditionellen „Freistil“-Projekts riefen die Augsburger Stars Sarah Christan und Maximilian Hornung mitsamt ihrer „Friends“ Begeisterung hervor.