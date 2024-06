"Dolce Vita" mit Trompete: Lucienne Renaudin Vary spielt beim Mozartfest

Italienische Gefühle, Schweizer Akkuratesse und eine Spur von Jazz: Beim Mozartfest begeistert eine Blechbläserin aus Frankreich mit dem Kammerorchester Basel.

Alles Mozart, könnte man meinen: Das ist doch das prominente Etikett, ja das Versprechen des Augsburger Mozartfests. Aber nach einer satten Woche Festival biegt das Programm nun ab und nimmt eine Kurve: Drei Konzerte an einem Wochenende, dreimal Klassik und Romantik – aber mit Seitensprüngen zum Jazz, zu Rock und Elektronik. Etikettenschwindel? Der Festivalchef erklärt sein Konzept für das Festfinale: "Es geht uns darum, Grenzen aufzuheben. Und es geht uns darum, das Gemeinsame zu finden zwischen den Gegensätzen", sagt Simon Pickel. Klingt abstrakt – wird aber im Kleinen Goldenen Saal zum hör- und begreifbaren Erlebnis: Ein italienischer Abend steht an, "Dolce Vita". Aber das süße Leben im Süden? Trifft hier im Konzert auf Schweizer Präzisionsarbeit – und auf eine Solotrompeterin, die sich in jazzigen Bluenotes badet.

Andreas Ottensamers Weg an die Spitze, bis ans erste Pult vor dem Orchester, begann mitten im Orchester: Bei den Berliner Philharmonikern spielt er, der aus einer Wiener Klarinettisten-Familie stammt, seit dem Jahr 2011 die Soloklarinette. Doch inzwischen tauscht er sein Instrument auch gerne gegen den Taktstock. Mit dem Kammerorchester Basel gastiert Ottensamer beim Mozartfest und dirigiert Jazz – verpackt in ein italienisches Rahmenprogramm. In Gioachino Rossinis Ouvertüre zu "Der Heiratswechsel" – seine erste Oper, 1810 uraufgeführt – blitzen schon die ersten Melodien und Ideen aus seinem "Barbier von Sevilla" auf. Die Schweizer werfen sich in Tanz- und Sommerlaune in die Ouvertüre, von Ottensamer mit Lust und Eleganz aus dem Ellenbogen heraus dirigiert. Italienisches Temperament mit Schweizer Akkuratesse.

Eine Sinfonie, die italienisches Gefühl verbreitet

Und das italienische Gefühl strahlt auch aus der Sinfonie des Abends: Felix Mendelssohn Bartholdys Nummer 4, genannt "Die Italienische". Musikalische Erinnerungen an eine Reise gen Süden, 1833 komponiert. Der erste Satz klackert mit Spielwitz in den Bläsern drauflos, die rhythmische Maschine prescht vor und die Streichermelodie folgt mit unaufhaltsamer Frische, dass es Mendelssohn ein neues Leben einhaucht. Jeder neue Satz zaubert neue Sphären: Ein Andante, in dem Geigen und Flöte, Oboe und Fagott ihr elegisches Lied vortragen, dann ein Menuettsatz, den die Basler als romantisches Spiel interpretieren. Und das Finale? Verspielt und angriffslustig, obwohl düster getüncht in Moll. Zu Beginn fünf Schläge im Tutti, Härtegrad Hammer auf Ambos, dann geht es ans Limit der Fingerfertigkeit – und sehr nah ans Dezibel-Limit des Saals.

Die Grenzen in der Musik aufzulösen, das wagt an diesem Abend eine Frau an der Trompete. Lucienne Renaudin Vary weiß genau, mit wem sie gerne einmal über die Musik geplaudert und philosophiert hätte: "Chat Baker, mein Lieblingsjazztrompeter." Die Französin serviert mal Jazz, mal Klassik und kombiniert auch gerne beides – und konzertiert bevorzugt barfuß, tritt ohne Schuhe auf die Bühne. Wie wohl sich die 25-Jährige im Sound der Blue Notes fühlt, das demonstriert sie im Song "I Loves You, Porgy" von George Gershwin. Der Amerikaner hat dem Sinfonieorchester einst den Jazz eingeimpft, auch mit seiner Jazzoper "Porgy and Bess" von 1935. Vary lässt das Liebesliedgefühl mit herzenswarmen Tönen aus der Trompete sprudeln, es tönt fast so wohlig rund wie Kornett oder Flügelhorn. Immer wieder spielt sie einhändig. Schwenkt den Trichter, wiegt sich im Takt, verstrickt in ein Liebeslied mit dem Orchester. Auch für den Broadway-Song "My Funny Valentine" rollt ihr das Orchester einen dichten, lyrischen Klangteppich aus, während sich die Trompete im freien melodischen Grübeln übt. Der Rest ist Schwelgen.

Trompeterin Lucienne Renaudin Vary verichtet auf Platzhirsch-Pose

Sogar stärker noch knisterte die Luft im Saal, als Vary zu Joseph Haydns Trompetenkonzert in Es-Dur ansetzt: Die ersten Solonoten der Französin gehen noch im Orchester-Tutti unter. Aber dann demonstriert sie ihren ganz eigenen Stil im Klassischen: Da klingt nichts eitel oder heroisch, Vary verzichtet auf jede Platzhirsch-Solisten-Pose, sie zieht das Publikum lieber mit klugen, klangfeinen Phrasen in den Bann, wenn ihr das Orchester Raum gibt. Edel das Andante, mit jedem Soloeinsatz gewinnt das Spiel zwischen Trompete und Orchester an Glanz. Dieses Für- und Miteinander gipfelt im Finale: windschnittig gespielt, hohes Tempo mit technischer Beherrschung. Klingt klassisch? War aber damals, im Jahr 1796, als das Konzert seine Uraufführung erlebte, eine Grenzüberschreitung. An die Naturtrompete baute der Wiener Anton Weidinger einige Klappen. Plötzlich waren neben Naturtönen auch viel mehr Halbtöne locker leicht zu spielen. Neue Klänge. Neue Räume. Neue Grenzen. Eine radikale Grenzüberschreitung bot dieses Mozartfest-Konzert nicht – dafür aber Vielfalt, Emotion und Perfektion. Italienisch herzlicher Applaus.