Ein Fest des Originalklangs, ein Fest Mozarts

Plus Das Freiburger Barockorchester und Pianist Kristian Bezuidenhout ernten im Kleinen Goldenen Saal großen Jubel. Das Miteinander ist wunderbar ausbalanciert.

Ein Vorteil des Pianoforte ist, dass es so gut wie nie zu laut wird. Der spezifische Klang, der noch Cembalo-Silber hat, aber auch die Weichheit des Hammeranschlags, doch noch nicht das Obertonfunkeln der modernen Klaviere, verschmilzt mit seinen Partnern im besten kammermusikalischen Sinne. Auch die feinen Nuancen sind einzig. Das Gastspiel des Freiburger Barockorchesters beim Mozartfest im Kleinen Goldenen Saal am Feiertag war ein Fest des Pianoforte, der Musik Mozarts und des Originalklangs.

Dieser warme „Sound“, der nach Holz und Handarbeit klingt, das typische plastische Ausgestalten der historischen Aufführungspraxis, das rhetorische Spiel machten die Musik begreiflich, gaben ihr Gestalt und Sprache. Der Impuls verebbte, den Naturgesetzen gemäß, die Wiederholung wurde variiert, der Vorhalt war bauchig, seine Auflösung Erlösung, und interessanterweise changierten die kurzen Vorschläge nun zwischen vor und auf dem Schlag: Auch die Originalklangszene wandelt sich.