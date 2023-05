Mozartfest

vor 17 Min.

"Letzte Worte" mit dem Cuarteto Casals und Bibiana Beglau beim Mozartfest

Plus Von Leben und Tod, mit Wort und Musik: Die Schauspielerin Bibiana Beglau gestaltet mit dem Cuarteto Casals einen Abend der Vergänglichkeit beim Mozartfest.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Dass die Wiener ein morbides Verhältnis zum Leben pflegen, das gehört zum Klischee und Schmäh. "Es lebe der Zentralfriedhof", sang Wolfgang Ambros, "Geh ma' Tauben vergiften im Park", schlug Georg Kreisler zum Zeitvertreib vor. Beides Wiener. Aber wie tief dieses Verhältnis zum Tod reicht, das ließ das Mozartfest Augsburg nun das Publikum spüren. Simon Pickel begrüßte im Kleinen Goldenen Saal zu einem musikalisch-literarischen Abend: "Es sind beides letzte Worte", so beschreibt der Mozartfest-Chef die Kombination der Werke. Das Streichquartett "Cuarteto Casals" spielt "Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze" des Wieners Joseph Haydn. Und zwischen den Sätzen liest Bibiana Beglau vom Wiener Burgtheater aus dem Roman "Das Feld", der von den Seelen eines Friedhofs erzählt. Geschrieben hat das Buch Robert Seethaler. Natürlich ein Wiener.

Bibiana Beglaus Auftritt beim Augsburger Mozartfest

Ein junger Roman zur Musik der Klassik, fügt sich das zusammen? Geht sich das aus? Tatsache. Der Abend wirft Licht in die Schatten der Passionsgeschichte, trifft das Bittere, die Süße, Wehmut wie Anmut, in Musik und Wort. Seit 25 Jahren spielt das Cuarteto Casals, ein Streichquartett aus Madrid, gemeinsam - und hier in Augsburg nun ein Werk, das Haydn 1787 als Oratorium komponierte, später für Quartett verdichtete. Ein Werk mit viel Ballast auf den Noten. Adagio, Grave, Largo - schwer, breit, gemach. Aber die Tempi täuschen, das zeigt das Quartett schon in der Introduktion: Tragische Seufzer und weite Melodien, dann ein Fortissimo zu viert, wie der Schnitt einer Klinge. Aber bald schimmert auch Güte und Zartheit durch diese Wolkenlage. Ein Pizzicato in Dur klingt leicht wie Regentropfen in "Ach mich dürstet". Letzte Worte in der Weite ihrer Gefühle, von "Vater vergib ihnen" bis "es ist vollbracht".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen