"Solo Mozart!" - Mauro Peter konzertiert mit der Bayerischen Kammerphilharmonie

Plus Die Bayerische Kammerphilharmonie gestaltet mit dem Tenor Mauro Peter einen Abend für Mozart. Ein strahlender Auftritt, lyrisch und mit Herzenswärme.

Von Veronika Lintner

Wo Mozartfest auf dem Programm steht, steckt nicht immer Mozart dahinter. Etikettenschwindel? Nein, Fans des Augsburger Festivals wissen das und schätzen jedes Jahr die Vielfalt im Konzertprogramm, mit Überraschungen unter dem Mozart-Deckmantel. Dieses Jahr reicht die Bandbreite von Telemann über Schostakowitsch bis zum Wiener Lied. Doch am letzten Fest-Wochenende darf das Publikum noch einen Abend für Puristen genießen. Wolfgang Amadé in reiner Form und erhöhter Dosis: "Solo Mozart!" - der Schweizer Tenor Mauro Peter singt im Kleinen Goldenenen Saal geliebte Konzert- und Opernarien Mozarts.

Mauro Peter singt beim Augsburger Mozartfest

Die Bayerische Kammerphilharmonie zählt zu den Stammorchestern des Mozartfests und ist diesmal das Ensemble an Mauro Peters Seite. Für den Tenor rollt das Augsburger Kammerorchester einen Teppich von vielen Farben aus und eröffnet das Konzert mit dem luftigen Divertimento in D-Dur, KV 136 - ein Ritt in drei Sätzen, mit Frische. Später aber folgt die Ouvertüre zu "La Clemenza di Tito", schon mit Schärfe, Würze und Trompete, bevor mit der Sinfonie Nr. 31, der "Pariser", am Ende der Donner losbricht. Spontaner Applaus, schon nach dem rasenden ersten Satz. Aber im Herz des Programms, inmitten von Pauken und stehenden Fagotten und Geigen, singt da: Mauro Peter. Junger Tenor, großes Lächeln, große Stimme.

