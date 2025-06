So wird die Inszenierung des Musicals „Evita“ auf der Freilichtbühne

Die Häuserzeile, die sich über die Freilichtbühne am Roten Tor erstreckt, ist schon etwas verlottert, die verblassten Fassaden, schiefen Dächer und wackeligen Holzbalkongitter sind der Abglanz besserer Zeiten. In dieser Kulisse auf der Freilichtbühne am Roten Tor spielt sich ab Samstag der Aufstieg einer Frau vom Mädchen aus einfachen Verhältnissen zur erfolgreichen Politikerin ab, die ehrgeizig ihre Träume von Ruhm und Macht betrieb, sich ungeniert dem Luxus hingab und doch vom armen Volk als moderne Heilige verehrt wurde: die argentinische Präsidentengattin Eva Perón. Im Musical „Evita“ setzten ihr Andrew Lloyd Webber und Tim Rice ein Denkmal.

Am Anfang des Musical-Erfolges stand jedoch nicht das Stück, sondern erst einmal ein Song: „Don´t cry for me Argentina“ wurde 1977 ein Superhit, der in vielen Ländern an die Spitze der Charts kletterte. Erst 1978 feierte dann eine Bühnenversion von „Evita“ in London Premiere, in der neben der sentimentalen Hymne Evitas auch Balladen, Rock- und Popsongs, Latino-Rhythmen und Tangoklänge mitreißen. In Augsburg wird erstmals eine symphonische Version zu hören sein, die mit erweitertem Orchester aufgeführt wird.

Der Regisseur Florian Mahlberg kann mit „Evita“ ein sehr aktuelles Phänomen aufgreifen

Regisseur Florian Mahlberg kommt gut gelaunt hinter den Kulissen auf die große Bühne und ist sofort mitten drin im Thema: Warum gerade „Evita“? „Es war nicht mein Vorschlag“ gibt er frank und frei zu. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er lieber „Rebecca“, ein Musical nach dem Roman von Daphne du Maurier, inszeniert, doch das war schwierig wegen der Rechte. Mittlerweile findet er „Evita“ aber sogar wesentlich besser. „Wenn ich ein Stück sehr liebe, kann ich mich nur schwer von Vorbildern lösen“, weiß er.

Hinzu kommt, dass er mit der Inszenierung von „Evita“, das zwischen 1937 und 1952 spielt, ein sehr aktuelles Phänomen aufgreifen kann: Wie einzelne Menschen Massen bewegen können und nicht hinterfragt wird, wie diese Menschen ihren Weg gegangen sind und was sie wirklich auszeichnet, könne man sehr gut an der Geschichte Eva Peróns erzählen. Popstars, Influencer, Politiker, die Reihe der Beispiele reicht von Michael Jackson über die Kardashians bis zu Donald Trump, bei denen man sich diese Frage stellen kann.

Auch im Musical erliegen die Zuschauer irgendwann dem Bann, in den Eva die unterdrückten argentinischen Arbeiter und Bauern gezogen hat. „Das ist das Interessante daran: Obwohl wir vorgeführt bekommen, wie machthungrig sie war und für ihre Ziele manipuliert und getäuscht hat, gehen wir am Ende raus und sagen „Tolle Frau.“

Musical auf der Freilichtbühne in Augsburg: Es gibt rund 100 Kostüme fürs Ensemble bei „Evita“

Mit Che haben Webber und Rice eine Gegenfigur in ihr Musical eingeführt, die dem Publikum immer wieder die Abgründe Evitas vor Augen führt. Webber hatte dabei ganz konkret den argentinischen - und ebenfalls sehr charismatischen - Widerstandskämpfer Che Guevara vor Augen, doch davon hat sich Mahlberg gelöst. „Die beiden haben sich nie getroffen, historisch gibt es keinerlei Zusammenhang“, weiß er. Deshalb erscheint Che am Roten Tor nicht im typischen Guevara-Outfit mit Militärklamotten und Barett auf dem Kopf, sondern in einem hellen Tagesanzug.

Die Kostüme sind im Übrigen ein ganz eigenes Thema bei „Evita“. Rund 100 gibt es für das Ensemble, allein für Eva zehn, darunter das berühmte schulterfreie Dior-Kleid mit ausladendem Tüllrock. Die Präsidentengattin war nicht nur verehrte Kämpferin für die Rechte der Arbeiter, sondern auch schillernde Modeikone und für Frauen in der ganzen Welt ein Vorbild in ihrem Stilbewusstsein. „Sie war die Erste, die sich als First Lady inszenierte“, weiß der Regisseur.

Obwohl Mahlberg erstmals in Augsburg inszeniert, ist die Freilichtbühne am Roten Tor kein Neuland für ihn. Zwischen 2017 und 2021 war er Regieassistent am Staatstheater und wirkte bei den Musicals „Herz aus Gold“ und „Jesus Christ Superstar“ mit. Auch mit Musicals ist Mahlberg, geboren 1990 in Bergisch Gladbach, also vertraut. „In diesem Genre bin ich tief drin“, sagt er und erzählt, wie er schon während seines Theater- und Musikwissenschaftsstudiums an der Uni Mainz auf dem Campus Musicals inszeniert hat. Die Begeisterung ging sogar so weit, dass er in Mainz in einen Musicalverein eintrat, der einmal im Jahr eine Aufführung stemmte. „Dass Musicals reines Entertainment sind und dass es nur auf die Showelemente ankommt, würde ich nie unterschreiben“, sagt er in überzeugtem Ton. Auch nicht bei „Evita“, das mit der Geschichte über eine Frau mit Abgründen zum Nachdenken bringt.

„Evita“ auf der Freilichtbühne Premiere Samstag, 21. Juni, um 20.30 Uhr

Inszenierung Florian Mahlberg

Musikalische Leitung Sebastiaan van Yperen

Einstudierung des Chores Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek

Choreografie Ricardo Fernando

Bühne Karel Spanhak

Kostüme Nora Johanna Gromer

Dramaturgie Sophie Walz, Nicolas Léwy

Darsteller Katja Berg (Eva Perón), Hannes Staffler (Che), Alexander Franzen (Juan Perón), Gerhard Werlitz (Agustín Magaldi) Marco Beck, Helena Sturm, Mitglieder Young Stage e.V.(Ensemble)

Ballett Augsburg

Opernchor, Kinderchor Young Stage

Statisterie des Staatstheaters

Augsburger Philharmoniker

Aufführungen 19 weitere Vorstellungen bis 1. August