vor 19 Min.

"Akademisches Orchester Augsburg": Ein neues Liebhaber-Ensemble mit Anspruch

Sein Ensemble will der 26-jährige Georgij Munteanu an „Meisterwerke der klassischen Orchesterliteratur“ heranführen. Zum Tag der Deutschen Einheit 2022 möchte das "Akademische Orchester Augsburg" Beethovens 9. Sinfonie spielen.

Plus Der junge Dirigent Georgij Munteanu gründet mitten in der Pandemie ein Ensemble. Welche Ziele er sich mit dem „Akademischen Orchester Augsburg“ setzt.

Von Veronika Lintner

Eine gute Probe braucht keine großen Dirigenten-Worte – an diesem Samstagmorgen, in der Augsburger Kirche St. Andreas, konzentriert sich der Saal ganz auf die Musik: Georgij Munteanu wirft sich seinen Pulli über die Schultern und winkt ohne lange Vorrede ein. Null Spielraum für Missverständnisse, präzise gibt seine rechte Hand den Takt an. Die linke malt dazu Linien, die dem Orchester sanft ein Gefühl mitgeben, für das Wechselspiel der Temperamente – auf den Pulten liegt Mozarts „Jupitersinfonie“.

