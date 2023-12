Musik

Augsburger Domsingknaben rufen zum Weihnachtsoratorium

Plus Wieder riefen die Augsburger Domsingknaben nach evangelisch Heilig Kreuz zum Weihnachtsoratorium. Es erklang unter einem Gewölbe der Harmonie und des mitschwingenden Rhythmus'.

Durchaus stolz darf die Institution der Augsburger Domsingknaben auf ihre 45-jährige Tradition der Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium zurückblicken: Nunmehr 42 Wiedergaben seit 1978, als Reinhard Kammler diesen Jahreshöhepunkt des Jauchzens und Frohlockens inaugurierte, nunmehr bereits die dritte Auflage unter Domkapellmeister Stefan Steinemann, der besonders dezidiert auf historische Praxis im kleinen Orchester setzt. Stellen wir diesem Blick zurück einen Blick nach vorn gegenüber. Das Weihnachtsoratorium schreitet unweigerlich auf sein 300-jähriges Jubiläum zu – und gespannt darf man sich fragen, wie das dann wohl erklingen wird? An sechs Tagen in den Gottesdiensten rund um Weihnachten, wie anno 1734 in Leipzig? Das Gedenkjahr würde den erhöhten Aufwand an Authentizität womöglich rechtfertigen. Der liturgische Sinn würde wieder vor den Konzertcharakter treten.

Davon unabhängig ist auch die – allerdings unhistorische – Einbindung von Gemeinde-Choralgesängen durchaus einen Gedanken wert. Das würde die allseits gemeinsame Freude, die das Weihnachtsoratorium über sechs Teile und insgesamt drei Stunden proklamiert, weiter heben. Und machbar mit ein wenig Übung wäre es auch: So kompliziert sind die Choralmelodien nicht.

