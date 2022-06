Das Wacken des Südens liegt tief in den Stauden

Wie ein Privatmann und die Dorfgemeinschaft in Markt Wald ein Rockfestival auf die Beine stellen, das namhafte Bands in ein familiäres Umfeld bringt.

Nach zweijähriger Corona-Pause feierten die Fans über Pfingsten beim Rock am Ring, Rock im Park und Modular-Festival ohne Kontaktbeschränkungen wieder kräftig ab. Aber auch ein kleines Festival hat durchgehalten: Am Samstag, 18. Juni, findet in Markt Wald im Landkreis Unterallgäu zum dritten Mal das Rock n’ Loc-Familienfestival statt. Veranstaltet wird es von einem Privatmann, aber wenn es laut wird in Markt Wald, hilft das ganze Dorf mit. Die Faschingsgesellschaft übernimmt die Bewirtung, die Dorfjugend stellt das Zelt auf, die Feuerwehr regelt den Verkehr, Landwirte stellen ihre Wiesen als Parkplätze zur Verfügung und die Mitarbeiter der Gemeinde sorgen für die Absperrungen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die 2300-Einwohner-Gemeinde in den Stauden als „Wacken des Südens“ bezeichnet wird.

„Begonnen hat alles mit meiner Leidenschaft für Bonfire“, sagt Organisator Hubert Teichmann. Schon immer war er ein großer Fan der deutschen Rockgruppe, die in den 70er Jahren auf einer Stufe mit den Scorpions standen. Daraus entstand eine enge Freundschaft, die darin gipfelte, dass der ehemalige Geschäftsführer der Staudenbahn sogar eine Diesellokomotive mit dem Logo der Ingolstädter Band auf die Schiene brachte.

Mehrere Eisenbahnwaggons dienen als Garderobe und Backstagebereich

2017 organisierte der Fischacher erstmals das „Masters of Rock“ in der Staudenlandhalle. Neben Bonfire traten Michael Bormann mit seiner Band Jaded Hard, eine Kiss- und eine AC/DC-Coverband auf. Ein Jahr später gab es das Ganze eine Nummer kleiner als Firmenfest der Bahnbetriebsgesellschaft Stauden, als erstmals in Markt Wald gerockt wurde. Daraus entstand das Rock n’ Loc-Festival auf dem Gelände des Bahnhofs im Ortsteil Arnhofen. Dort ist seitdem das 1000 Personen fassende Zelt aufgestellt, mehrere Eisenbahnwagons der Staudenbahn, die auch die Gäste vom Augsburger Hauptbahnhof nach Markt Wald bringen wird, dienen als Garderobe und Backstagebereich. Und die Bands aus der Melodic Hard-Rock-Szene wurden immer populärer: Axxis, Maverick, 20 Dark Seven, DeVicious oder Crystall Ball gaben ihre Visitenkarte ab. Sie alle schwärmten von der familiären Atmosphäre. In der Tat: Die Künstler kann man vor oder nach ihrem Auftritt bei der Essensausgabe oder an der Bar treffen und hautnah erleben.

Für 2020 waren die seit 30 Jahren bestehenden Hardline, die Newcomer Eclipse und die Sleaze-Rock-Größen von Crazy Lixx als Headliner angekündigt. Dann kam Corona. Doch im Gegensatz zu anderen kleinen Festivals hat das Rock n’ Loc-Festival in Markt Wald die zweijährige Zwangspause überlebt.

Innerhalb von zwei Monaten ist das Festival Rock n’ Loc organisiert worden

Innerhalb der letzten zweieinhalb Monate hat Hubert Teichmann das Event zusammen mit dem bekannten Booker Nikolas Krofta wieder aus dem Boden gestampft. Und die beiden schwedischen Topbands Eclipse und Crazy Lixx sind erneut dabei. Doch darüber hinaus ist ein weiterer Coup gelungen. Mit Ronnie Atkins kommt eine Ikone des Genres. Der Sänger der seit mehr als 40 Jahren bestehenden dänischen Kultband Pretty Maids hat nicht nur vor 10.000 Besuchern in Wacken gespielt, sondern mit dem Rock-Opera-Projekt Avantasia vor 100.000 Zuschauern in Südamerika. Trotz Pandemie und einer Krebserkrankung hat der 58-Jährige zwei Soloalben aufgenommen und ist nun mit einer eigenen Band auf Tour. Nach Gastspielen in Göteborg und Kopenhagen schlägt er nun in den Stauden auf.

Lesen Sie dazu auch

„Eine Legende in Markt Wald“, kann es Hubert Teichmann kaum fassen. Weiter mit dabei sind am 18. Juni Second Reign aus der Schweiz, Michael Schinkel’s Eternal Flame, Meroe, Jimmy Gee und die Lokalmatadore Mystic Prophecy aus Bad Grönenbach im Allgäu. „Bevor die portugiesische Corona-Variante oder die Affenpocken wieder das Geschehen bestimmen, sollten wir noch einmal richtig abfeiern“, rät Hubert Teichmann, der 600 bis 800 Besucher erwartet.

Karten gibt es unter www.reservix.de