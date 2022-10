Musik

Die Augsburger Band Team Delphin legen ihr erstes Album vor

Plus Sie kennen sich schon seit zehn Jahren, aber erst durch einen Zufall haben sie einen Song zusammen eingespielt. Mittlerweile sind es elf, das Album "Rotwein zum Frühstück".

Von Sebastian Kraus

Delfine sind verblüffende Geschöpfe. Sie vollführen akrobatische Sprünge, fühlen sich fest an eine soziale Gruppe gebunden und erfinden in ihrer Kommunikation individuelle Pfeiflaute, mit denen sie die einzelnen Tiere benennen. Für ihre neue Band wählten der Augsburger Beatmacher Sebastian Birkl und Frittenbude-Frontman Johannes Rögner den entzückenden Namen Team Delphin. Sie zeigen Akrobatik an Sampler und Mikrofon, sind fast familiär unter dem Dach des von Rögner gegründeten Labels Anette Records verbunden und erschaffen gemeinsam eine eigene musikalische Sprache.

