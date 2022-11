Die Welt als Haifischbecken: So will das Pop-Duo Fliegende Haie durchstarten

Das Elektroduo Fliegende Haie möchte im Frühjahr 2023 sein Debütalbum platzieren. In welche Richtung das gehen wird, verrät die Single "Partymaus".

Fliegende Haie ist nur auf den ersten Blick ein alberner Name für eine Band. Was klingt wir eine promilleschwangere Idee am Ende einer aus dem Ruder gelaufenen WG-Party vereint in zwei widersprüchlich erscheinenden Wörtern die Philosophie hinter dem Elektroduo: Die Welt ist ein Haifischbecken, in dem das Recht der Stärkeren gilt, von denen die Schwächeren gerne ungestraft ausgenutzt, angegriffen oder im Schutz der Dunkelheit auf dem Nachhauseweg bedrängt werden. „Der Stärkere“ kann in diesem Fall ungegendert Erwähnung finden, Angst auf dem nächtlichen Heimweg, wie die soeben erschienene Single „Partymaus“ thematisiert, kennen vor allem Frauen und Menschen aus der queeren Community.

„Es ist eigentlich normal, Schiss auf dem Heimweg zu haben, die langen Haare unter der Kapuze zu verstecken und Fake-Anrufe zu führen“, erzählt Kristina Paulini, die selbst einmal von einem älteren Zeitungsausfahrer vor drei sie bedrängenden Männern in den düsteren Gassen der Augsburger Altstadt gerettet werden musste. „Venus“ aus dem Jahr 2020 verhandelt die Übersexualisierung des weiblichen Körpers, „Dick Pic Man“ (2021) das männliche Phänomen, Frauen ungefragt mit Bildern ihres Genitals zu belästigen.

Die Single "Partymaus" kommt mit minimalistischen Beat daher

Die Haie wollen „antreibende Popmusik machen mit Texten, die sich den Klischees der Popmusik erwehren“, bringt es Jan König als andere Hälfte des Duos auf den Punkt. Dem Hai, der keine Lust mehr auf Sozialdarwinismus und Patriarchat hat, wachsen anstatt der Flossen Flügel und er schwingt sich aus dem Becken auf in eine andere Welt aus unbedingter Gleichberechtigung und dicken Bässen. Die neue Single erklärt dieses Bild noch einmal mit Beats: Unruhige Synthies flirren über eine simple, düstere Bassline, der Beat ist minimalistisch, verspricht aber in seiner subtilen Steigerung mit schlauen Samples verziert einen bald kommenden Ausbruch. Aber der Kater will ja nur spielen mit der Maus in der dunklen Gasse. „Wer zuerst zu Hause ist ...“ flüstert Paulinis Stimme, und dann bricht der Song in der Tat auf, nur in eine ganz andere Richtung, als vom dunklen Intro verheißen.

EDM wird dieser Sound heute weitläufig genannt, die Bezeichnung etablierte sich, als die elektronische Musik aus den Technoclubs in die Stadien und Hitparaden reiste. Man könnte es auch so sagen: der kurze Refrain von „Partymaus“ würde auf keinem Bravo-Hits-Sampler aus den 90er-Jahren als großer Fremdkörper ausfallen, der Rest des Stücks dagegen sehr – zu progressiv die Dynamik des Songs, zu explizit der Text, wenn die Maus im Stück den Spieß umdreht und der Kater zum Geschädigten wird.

Das Debüt von Fliegende Haie verspricht viel

Der erste Vorgeschmack auf das im Frühjahr 2023 erscheinende Debütalbum der Fliegenden Haie ist vielversprechend. Das Album ist im Prinzip fertig und erhält in Königs WG-Zimmer, wo es in Eigenregie aufgenommen und produziert wurde, gerade den letzten Schliff. Die Haie sind eine Indie-Band im eigentlichen Wortsinn: unabhängig von Label, Booking-Agentur oder Studio machen sie alles selbst. Auch wenn sie für die Förderung aus dem Neustart Kultur-Programm aus dem Hause von BKM Claudia Roth sehr dankbar sind, hätten sie die Platte notfalls auch alleine stemmen können.

Lesen Sie dazu auch

Das Video zu Venus wurde – auch wenn man es ihm nicht ansieht – mit dem Smartphone gefilmt und in einem Take aufgenommen. Im Film als hohe Kunstform anerkannt, geschah das in diesem Fall aber als elegante Lösung für den Mangel an Erfahrung mit dem Schneiden von Filmmaterial. Selbst für ihre Konzerte brauchen sie weder tonnenweise Material noch ausufernd Personal: Mit Laptop, Synthie und Klapptisch funktioniert die Anreise zum Gig sogar zu zweit mit den Öffentlichen. Dort würden sie nicht mal groß auffallen, doch auf der Bühne verwandeln sich die beiden in stark geschminkte, viel Haut zeigende und mit Fetischaccessoires geschmückte Kunstfiguren.

Live ist ihnen das Aussehen wichtig, um „ein Statement zu setzen, eine Trash-Ästhetik zu erschaffen für das poetische Bild, dass Haie fliegen können. Das ist eigentlich der Kern unserer Band: die Mischung aus Trash und Poesie“, wie König sagt. Sie wollen noch mehr Leute dazu bringen, ihre Flossen in Flügel zu verwandeln. Dazu soll es knallen, sowohl in den Farben der Bühnenoutfits und Videos als auch in Beats und Bass. König hat zwar langjährige Erfahrung mit klassisch besetzten Rockbands und Paulini wurde am LMZ am klassischen Piano ausgebildet, doch jetzt ist erst einmal Zeit für pulsierenden „Sharp Electro Pop“, wie sie es nennen, denn „akustisch können wir auch noch spielen, wenn wir alt sind.“