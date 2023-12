Musik

Ein feines Blech-Klangpaket: Neue Töne von der 3BA Concert Band aus Friedberg

Plus Die 3BA-Concert Band baut in ihrem Album "Modus Operandi" eine Brücke von der Tradition in die Gegenwart, mit Marsch, Musical, Klangmaler-Jazz und mehr.

Von Veronika Lintner

Mit einem Tusch, mit zischenden Becken und himmelwärts steigenden Kornett-Fanfaren, so beginnt die neue CD der 3BA Concert Band. Tradition strahlt auf im ersten Stücks "Du Rhône au Rhin". Marschrhythmus, wandernde Tuba-Schritte, edle Blech-Klangwelle. Das neue Album der Band trägt den Titel "Modus Operandi" - und viele Tonlagen in sich. Tradition und mehr: Mal klingt es jung und zeitgenössisch, erst alpenländisch, dann weltmännisch. Und in fast allen Lagen wie dem Klangkörper auf den Leib geschneidert.

Die 3BA Concert Band gehört zur Bayerischen Brass Band Akademie

Was steckt hinter dem Kürzel 3BA? Die Bayerische Brass Band Akademie, die 2005 gegründet wurde, ist mit ihren Ensembles und Jugend-Projekten in Friedberg zuhause. Die Concert Band hat sich daraus als Spitzenorchester entwickelt. Sie baut auf Ehrgeiz, Teamgeist, Technik, auf Blechbläser-Kraft von Laien und Profis. Die Tradition dieser Musik begann einst in England, wo die Blechblaskapellen der Kohlebergwerker im 19. Jahrhundert um die Wette spielten. Höher, schneller, schöner. Corsin Tuor, ein Dirigent aus der Schweiz, führt heute mit der 3BA Concert Band die Tradition weiter: Das Land des Alphorns gilt als Zweitheimat der Brass-Kultur - und so steuert Tuor selbst ein komponiertes Stück zur CD bei. "Poa Alpina", vom Bergpanorama inspiriert, mit schnittigen Volksmusik-Zitaten und Kleiner Trommel, aber auch majestätischen Zitaten von Johannes Brahms.

