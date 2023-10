Band aus Augsburg

vor 18 Min.

Ein Trip durch die Gipfel der Rockmusik – vom Alltag einer Coverband

Plus Die Augsburger Band Coldheart spielt die Größen des klassischen Rocks nach. Die Musiker wissen genau, was das Publikum will – und sie geben es ihm.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Selbst die Allergrößten haben mit Coverversionen angefangen. Die Beatles spielten in der Frühphase im Cavern Club Liverpool Songs von Chuck Berry und Buddy Holly, Metallica füllten ihre B-Seiten mit Covern obskurer Protometal- und früher Hardcorebands und Led Zeppelin packten auf ihre ersten Alben neue Arrangements von Willie Dixon und alten Traditionals. Sie alle begannen Weltkarrieren voller eigener Hits, die auch heute noch bei mit Rockmusik beschallten Partys für erhobene Hände und lautes Mitsingen sorgen. Die Beschallung kommt meist aus der Konserve, gerne aber auch von Bands, die sich dem Covern von Klassikern aus der Rockgeschichte verschrieben haben.

Wie das Augsburger Sextett Coldheart zum Beispiel, die „von den großen Bands die besten Songs covern. Songs, die zu unseren Stimmen passen. Wir verteilen die Sets auf vier Stimmen, für die harten Songs bis zu denen in hohen Stimmlagen“, erzählt Gitarrist Reinhard Sehorsch am Telefon. Dass gleich vier Mitglieder der Band singen, hebt sie aus der Masse heraus: „Bei der Rockmusik steht der Gesang im Zentrum. Das wird auch, trotz der guten Instrumentalisten, vom Publikum am meisten wahrgenommen.“ Und es ist durchaus wichtig, sich aus der Unmenge an Coverbands, die es vor allem im Rockkontext gibt, herauszuheben – von den zahlreichen Tributebands, die sich nur dem Werk einer Band verschreiben, ganz zu schweigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen