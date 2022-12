Enjott Schneider präsentiert ein Abenteuer in zwei Welten

Plus Enjott Schneider stellt auf einer Percussion-CD mit David Christopher Panzl und Stefan Blum Holz und Metall gegenüber.

„Holz & Metall“ – unter diesem Titel lässt Enjott Schneider die musikalische Seiten dieser „antagonistischen Welten“ erklingen. Mit zwei Orchesterwerken plus solistischer Einbindungen der jeweiligen Schlagwerk-Sets führt der Komponist auf eine exotische Klangreise. Schneider (*1950), lange Jahre in München Professor für Musiktheorie und Komposition, hat nicht nur ein reiches Oeuvre aller Gattungen geschaffen. Er ist auch als unorthodoxer Tonschöpfer erfolgreich, etwa mit über 600 Filmmusiken, darunter „Schlafes Brüder, Herbstmilch, Stalingrad“. Auch seine beim anspruchsvollen Label „wergo“ erschienene CD weisen ihn als unerschrockenen Abenteurer aus. Mit von der Partie sind die brillanten Schlagzeuger David Christopher Panzl und Stefan Blum, von denen sich Schneider inspirieren ließ.