vor 50 Min.

Eva Welz - ohne Schuhe, mit Saxofon und Soul in der Stimme

Plus Die Augsburger Kunstförderpreisträgerin Eva Welz feiert mit ihrer Band Brennenstuhl die Vielfalt. Musik zwischen Rock, Jazz, Funk - und Unvorhersehbarem.

Von Sebastian Kraus

Warum genau die Jury des Kunstförderpreises der Stadt Augsburg Eva Welz in der Kategorie "Jazz" ausgezeichnet hat, wird die Öffentlichkeit erst nach der Preisvergabe am 7. Dezember im Goldenen Saal erfahren. Daher soll an dieser Stelle schon einmal an einem Ort gemutmaßt werden, dessen Atmosphäre nicht unterschiedlicher zum Prunkraum im Rathaus sein könnte: der Ballonfabrik. In diesem dunklen, gemütlichen und mit unzähligen Aufklebern übersäten Liveclub spielte Welz' Band Brennenstuhl am Freitagabend als Vorband des völlig verrückten, aber sehr symphatischen Noisetrios SVIN aus Dänemark, die Gitarren als Testgerät für Trommelfelldicke nutzen und elektronisches wie organisches Saxophon wie einen Ozeandampfer klingen lassen, der ungebremst gegen die Kaimauer kesselt. Ein großer Spaß also, und in Sachen Hingabe Brüder im Geiste von Brennenstuhl.

Kunstförderpreis-Gewinnerin Eva Welz gibt in der Musik immer 100 Prozent

Welz steht ohne Schuhe auf der Bühne, vielleicht um die Vibrationen von Bass und Standtrommel über den Bühnenboden zu spüren, um so noch tiefer in die Musik einzutauchen. Ihre Bewegungen spiegeln die unvorhersehbaren, aber umso eingängigeren Gesanglinien, die sie mit ihrer kraftvollen, charismatischen Soulstimme mal kurz durch halsbrecherische Jazzfiguren schickt, um sie Sekunden danach für einen Moment röhren zu lassen, als wäre sie durch einen heißglühenden Röhrenverstärker gejagt worden.

