Musik

vor 2 Min.

Go Go Gazelle liebt das Unperfekte

Die Augsburger Band Go Go Gazelle besteht aus (von links): Marc Huttenlocher (dr), Sebastian Schwaigert (g/voc) und Andreas Fröhlich (b).

Plus Die dreiköpfige Punkrock-Band Go Go Gazelle hat ein neues Album eingespielt: "Instinkte" wirkt wie der Besuch eines guten alten Freundes.

Von Sebastian Kraus

Im warmen Frühjahr 2020 machte sich eine dreiköpfige Punkrockgazelle auf, um der Republik die Songs ihres Debütalbums „Flaschenpost am Morgen“ in ihrem natürlichen Habitat kleiner, dunkler Clubbühnen vorzuspielen. Doch ein massives, unbarmherziges Brett namens Corona brachte ihre eleganten, langen Beine ins Straucheln. Nichts war es mit der weiten Steppe des Landes, Go Go Gazelle saßen im Lockdownkäfig und starrten auf triste, leere Straßen.

