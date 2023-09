Augsburg

Augsburger Jazzclub sagt alle Konzerte ab – weil das Publikum fehlt

Plus Wegen mangelnder Kartenverkäufe sagt der Augsburger Jazzclub bis Weihnachten alle Konzerte ab. Seit 2015 war das Kellerlokal eine feste Größe im Kulturleben der Stadt. Droht nun das Ende?

Von Birgit Müller-Bardorff

Nur langsam ist nach den Corona-Lockdowns, als alle Veranstaltungen abgesagt wurden, das Kulturleben wieder in Gang gekommen. Aber immer noch klagen Künstler, Veranstalter und Agenturen über den teils rapiden Rückgang der Besucherzahlen. Nicht nur, dass es offenbar viele Menschen, die früher gern zu Konzerten und Theatervorstellungen gingen, mittlerweile eher zu den Streaming-Plattformen zieht, auch der Ukraine-Krieg und die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation werden dafür verantwortlich gemacht. In Augsburg zieht nun der erste Veranstalter die Reißleine: Der Jazzclub sagt bis auf Weiteres alle bis Weihnachten geplanten Konzerte ab. Nur der Premieren-Auftritt der neu gegründeten Jazzkapelle Augsburg am 31. Oktober wird in dem Kellerlokal in der Philippine-Welser-Straße stattfinden.

Nur 43 Karten wurden bisher für die Konzerte im Jazzclub Augsburg verkauft

Die gedrückte Stimmung des Vorsitzenden des Vereins, der Betreiber des Augsburger Jazzclubs ist, vermittelt sich auch am Telefon eindrücklich. "Am Sonntagabend wurde es mir zu brenzlig", beschreibt Sascha Felber die Lage. Zehn Konzerte standen bis Weihnachten auf dem Spielplan des Jazzclubs, verkauft wurden dafür aber bisher nur insgesamt 43 Karten, zwei davon für den Auftritt des Nähmaschinenquartetts am kommenden Samstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

