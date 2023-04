Musik

vor 50 Min.

"Keine halben Sachen!": Semina Cevik veröffentlicht jetzt ihre eigenen Songs

Plus Sie spielte Theater, nahm an Poetry Slams teil, legte auf. Jetzt veröffentlicht Semina Cevik eigene Songs, als Solistin unter dem Künstlernamen Animes.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Die ersten Noten, die die Öffentlichkeit je von Animes zu Gehör bekam, sind mehr gehaucht als gesungen: "Go ... go ... go ... keep", so beginnt ihre Einladung an die Welt, einen Blick in ihr Innerstes zu werfen. Ihre klare, weiche Stimme erzählt in der Akustikversion ihrer Debutsingle "Keeper" getragen von einem zurückhaltenden E-Piano vom ungewollten Abschied eines wichtigen Menschen – offen, zerbrechlich, ungeschützt. Natürlich ist die Künstlerin Animes nicht deckungsgleich mit dem Menschen Semina Cevik, und doch gibt sie in den Gänsehaut verursachenden zwei Minuten viel von sich preis: "Ich wollte mich nackig machen, gerade weil ich so lange gebraucht habe. Keine halben Sachen!"

Semina Cevik trat schon mit den Bluespot Productions auf

Lange gebraucht hat sie, sich selbst zu überzeugen, ihre Musik nicht für sich zu behalten. Auf der Bühne zu stehen hingegen ist Cevik alles andere als fremd, sie spielte Theater, nahm an Poetry Slams teil und legte auf. Und blickt man nun auf ihre Bühnenerfahrungen zurück, sieht man schon einzelne Elemente herumschwirren, die sich nun zur Songwriterin Animes zusammenfügen. 2012 debütierte sie im Coming-of-Age-Stück "0821 – fremde Träume" der Gruppe Bluespots Productions und gründete in der Probenphase mit ihren zwei Schauspielkolleginnen eine Band. Ihre eigenen Songs führten sie im Stück auf. In deren Kern ging es darum, "seinen eigenen Weg in der großen Welt zu finden". Und mit der Veröffentlichung von "Keeper" als Animes hat sie sich auf ihren Weg gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .