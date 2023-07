Musik

16:53 Uhr

"Musik ist für mich ein Heilmittel" – aus dem Leben einer Augsburger Jazzcombo

Plus Am Freitag feiert "Jazzbreak" 20-jähriges Bühnenjubiläum – mit Klassikern, Gastauftritten und einem Überraschungsduett.

Von Matthias Kleber

Das Jahr 2003, vier Musiker bei einem Bandworkshop im Downtown Music Institute in Augsburg, ihr Plan: eine Jazz-Band gründen. Pianist, Bassist, Schlagzeuger und Saxofonist standen damals bereits in den Startlöchern – "nur eine Sängerin hat noch gefehlt", erinnert sich Sieglinde Hahn heute. Genau da sei sie ins Spiel gekommen. Hahn bewarb sich kurzerhand bei besagter Combo mit dem Namen "Jazzbreak" als Sängerin, und es sollte sich herausstellen: Sie war das fehlende Puzzleteil. Seitdem steht die Augsburgerin zusammen mit ihren Bandkollegen regelmäßig auf der Bühne, um dem Publikum verschiedene Facetten des Jazz zu zeigen. So auch am kommenden Freitag, 7. Juli, beim Jubiläumskonzert der fünfköpfigen Band in der Augsburger Kresslesmühle.

Eine bunte Mischung aus Jazzstandards wie "Angel Eyes", "Temptation" von Tom Waits oder "Love Me Or Leave Me" von Nina Simone erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt Hahn. Dazu kommen Stücke, wie "Yo Soy Maria" aus der Tangooper von Astor Piazzolla. Mit mehreren Gastauftritten soll die Bandbreite des Genres abgebildet werden. So steht "ein Duett mit meiner Freundin Sally du Randt auf dem Programm", sagt Hahn. Welches Stück sich die beiden Sängerinnen ausgewählt haben, will Hahn allerdings nicht verraten: "Das bleibt eine Überraschung."

