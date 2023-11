Musikalische Wahrheiten mit zwei Seiten

Die Augsburger Cellistin Ruth Maria Rossel legt mit "ambigous truth" ein neues Album auf rotem Vinyl vor. Es bewegt sich zwischen klassischen Arrangements und Hip-Hop-Beats.

Die Augsburger Cellistin Ruth Maria Rossel mag doppelbödige Albumtitel, in denen bestenfalls noch ihr Name versteckt ist. Insofern ist „ambigous truth“ (Rossel Music) ein äußerst treffend gewählter Name, da er ja nicht nur die Ambiguität an sich im Titel trägt, sondern auch den Facettenreichtum von Künstlerin und Werk in zwei simplen Worten beschreibt. Das Cover könnte der Fantasie einer Black-Metal-Band entsprungen sein, auf der B-Seite aber tummeln sich drei Weihnachtssongs. Klassische Arrangements treffen auf Beats und etwas hölzerne Rapzeilen.

Die manchmal dogmatische Welt der klassischen Musik wird von der Punk-Seite der Künstlerin lächelnd beiseitegewischt. „Das Wahre in mir sind die zwei verschiedenen Seiten. Vorn auf dem Cover ist es die Ästhetik des Gothic, hinten ist es Pin-up. Die Musik ist manchmal mystisch und manchmal ganz unbeschwert“, sagt Rossel. Die Unbeschwertheit musste sie sich erst wieder zurückholen. Als ob es 2021 nicht genug gewesen wäre, dass die Pandemie noch schwer auf das Gemüt drückte, überwarf sie sich mit ihrem Produzenten und die ganze Arbeit für das Album war dahin. „Ich musste alles selbst ganz neu machen, ich habe mit Rossel Music mein eigenes Label gegründet und mit Ludger Sauer und Manuel Kemper produziert.“

Rossel spielt auf dem Cello einen berühmten Mercury-Song

Es musste weitergehen, irgendwie, daher ist ihre Version des alten Queen-Songs „The Show Must Go On“ eine logische Konsequenz. Freddie Mercury steckte wenige Wochen vor seinem Tod seine ganze Energie in diesen Song, und diese Energie verfehlt auch über 30 Jahre später ihre Wirkung nicht. Die Originalsynthies werden durch einen tiefen, angekratzten Cello-Loop reproduziert, die Gesangslinie durch ein genussvoll gestrichenes organisches Cello, der Beat macht einen schleichenden Drum 'n' Bass-Track daraus.

Wie erwähnt, Klassikdogmatiker müssen bei zwei, drei Stücken vielleicht ein wenig stark sein. Dann werden sie aber durch Eigenkompositionen belohnt, mit einem für Rossel so typisch tangoesken „La Danza de las Hojas“ oder mit „Lost“, ein Stück, das Beats und Loop-Maschine äußerst sparsam einsetzt und den Charakter des Cellos perfekt in Szene setzt: die klagende Schwere, die es erzeugen kann, wird erleuchtet von der Schönheit, wenn Harmonien den alten Holzkorpus zum Schwingen bringen.

Die Wahrheit kann manchmal zwei Seiten haben

Zwölf Songs sind in die blutrote Vinylscheibe gepresst, die dank des guten Masterings und der Spezialisten im Presswerk Duophonic in bester Klangqualität aus den Rillen klingen. Die physischen Möglichkeiten einer Platte sind begrenzt, daher sind über eine Download-Karte noch weitere Songs zu hören. Über Feen, zum Beispiel, und auch das wieder in zwei eigenen Ausprägungen. „Adventure of Fairies“ klingt wie ein Flug über eine finstere Fantasy-Szenerie, mit genug Dramatik, um einen Film zu eröffnen, und auch versöhnlichen Tönen für eine Schlusssequenz. Das direkt darauffolgende „Feenwald“ dagegen versprüht den Charme eines in Schwarz-Weiß gedrehten Film noir, der spät auf Arte läuft. Und noch eine kleine Überraschung gelingt Rossel mit ihrer Version des alten 2Raumwohnung-Hits „Nimm mich mit“. Einmal als persönliche Liebeserklärung an ihren Mann, den sie auf einem Konzert des Duos in Salzburg kennenlernte, einmal als Erleuchtung für Poparchäologen, die mit Rossels Bearbeitung herausfinden, dass Inga Humpe ein wenig bei Alphavilles „Big in Japan“ geklaut hat. Die Wahrheit kann manchmal zwei Seiten haben, und Ruth Maria Rossel zeigt auf dem Album ihr wahres Gesicht.

Info: Releasekonzert am 18.11. um 19.30 Uhr im rimo.DanceArt