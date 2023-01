Olli Gottwald taucht aus dem Winterschlaf auf: Neues Album "2. OG"

Plus Nachdenklich und energetisch, melancholisch und witzig: Ex-Anajo Olli Gottwalds neues Solo-Album "2. OG". Lakonische Popsongs wechseln mit tanzbarem Elektronik-Sound.

Ohne Zweifel war diese Pandemie ganz großer Mist. Aber sie wurde auch von einigen wohlklingenden Nebengeräuschen begleitet, die dann, wie Oliver Gottwalds "2. OG" (Lieblingslieder Records), in Albumform gegossen veröffentlicht wurden.