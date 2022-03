Musik

Singer-Songwriter Lias: Ein Augsburger Domsingknabe sucht sein Glück im Pop

Elias Wuermeling hat die Musik nie aus den Augen verloren. Auch beim BWL-Studium und bei einem Abstecher in die Welt der Investment-Banker nicht. Jetzt arbeitet er an seiner ersten Solo-EP.

Von Veronika Lintner

Die Gitarre bei der Hand, Berlin vor der Haustür und hundert Lieder im Kopf, die auf die Bühne wollen: Elias Wuermeling ist Singer-Songwriter. Einer dieser jungen Männer eben, die ihr Glück mit der Musik in der brummenden, kribbelnden Hauptstadt suchen. Wenn er aber an seinen Songzeilen schreibt, denkt er auch immer wieder an Augsburg zurück – und an die Musik lang vergangener Epochen, an die Bachs und Mozarts, die so gar nichts mit den Ed Sheerans von heute am Hut zu haben scheinen. „Für mich hat alles in Augsburg mit und bei den Domsingknaben begonnen“, erklärt der junge, blonde Mann und strahlt dabei mit einem großen Lächeln in die Kamera, im Zoom-Gespräch.

