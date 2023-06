So klang die Welt vor 1000 Jahren

Das Ensemble Per-Sonat um Sabine Lutzenberger erschafft auf seinem neuen Album einen Eindruck von den karolingischen Klangwelten.

Unsere Vorstellung von Musik im christlichen Europa um die erste Jahrtausendwende ist geprägt vom Klang des einstimmig gesungenen Chorals. Eine ergänzungsbedürftige Vorstellung, findet das auf frühe Musik spezialisierte Ensemble Per-Sonat um seine Leiterin Sabine Lutzenberger. Dass im Zeitalter Karls des Großen und danach sich die Mehrstimmigkeit herausbildete und rasch Blüten bildete, das machen die Sängerinnen und Sänger von Per-Sonat – ein Zusammenschluss internationaler Spezialisten, lediglich Sabine Lutzenberger stammt aus Stadtbergen – auf einem neu erschienenen Album nachvollziehbar: "Orpheus' Echo" (Christophorus/Note 1).

Wobei der Titel durchaus im übertragenen Sinne Rilkes zu verstehen ist, dass es nun eben "ein für alle Male" der mythische Sänger Orpheus ist, "wenn es singt". Denn die Herausbildung der abendländischen Mehrstimmigkeit nahm ihren Anfang im eher Orpheus-fernen Raum der Liturgie, wo der Choral angestimmt wurde, im 9. Jahrhundert jedoch mit zusätzlich angefügten Stimmen, wie man aus einem der frühesten Musiklehrbücher, der Musica enchiriadis, weiß. "Organum" hieß die Methode, in parallelen Quarten und Quinten zusätzliche Stimmen zu bilden – gleich eingangs der neuen Platte führen das Lutzenberger und ihre Sangeskolleginnen eindrücklich vor in einem dieser Organa eben aus der Musica enchiriadis. Klangherb mutet uns das heute an, und faszinierend ist mitanzuhören, wie schon ein Jahrhundert später die Stimmen sich auszubreiten, in die Höhe zu tanzen beginnen, wie in den Alleluia-Gesängen des Winchester Tropars.

Abwechslungsreichtum gehört zu den Stärken der Produktion

Nicht nur Liturgisches erklingt auf dieser den musikalischen Horizont erweiternden CD. Auch weltliche Lieder finden sich darunter, und hier weitet sich das Klangspektrum auch meist mithilfe instrumentaler Begleitung. Orpheus kommt näher ins Spiel, denn auf mittelalterlichen Abbildungen des Musizierens sind oftmals Instrumente zu sehen, wie sie dem antiken Sänger zugeschrieben wurden – vorneweg die Kythara, ein lautenförmiges Instrument mit langem Hals –, die von Mitgliedern von Per-Sonat in heutigen Nachbauten aus heutiger Zeit gespielt werden. Oftmals zu Melodien über lateinischen Texten von Horaz – auch dies ein Hinweis, den dieses Album seinen Hörern mitgibt: Die Antike war im frühen Mittelalter nicht einfach vorüber, sondern lebte in gewissen Bereichen kontinuierlich fort.

Abwechslungsreichtum gehört unbestreitbar zu den Stärken dieser auch aufnahmetechnisch sehr gelungenen Produktion. Ist hier doch liturgischer Gesang in regem Wechsel mit dem weltlichen, und auf rein Vokales folgt auch mal rein Instrumentales. Ein ebenso kurzweiliger wie aufschlussreicher Blick in die "Karolingische Klanglandschaft" des ausgehenden ersten Jahrtausends. (sd)