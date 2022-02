Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben: Musik betreuen und veranstalten

Der Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben betreut Künstlerinnen und Künstler als Interessenvertretung. Auch 2022 bietet er wieder Konzerte, Kurse und Schulungen.

Die Kulturszene blickt mit Hoffen und Unsicherheit ins angelaufene Jahr, so auch der Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben e.V. (TKVA). Doch sein Angebot an Veranstaltungen liegt zuversichtlich mit einem griffigen Paket vor.

Der Verein ist vor allem auch ein engagierter Interessenvertreter der freiberuflichen Musikerinnen und Musiker im Instrumental-, Vokal-, Lehrer- und Kompositionsbereich. Er hilft bei Fragen zu allen Aspekten dieses Berufsstandes. Das geht von Hilfen zu Projektförderungen bis zu den verschiedensten Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Instrumente, Künstlersozialversicherung, das Thema abgesicherter Unterrichtsverträge usw.). In den letzten Jahren hat sich die Mitgliederzahl um fast 100 auf 335 gesteigert, wie Gabriele Tluck, TKVA-Vorsitzende seit 2014, mitteilt. Außerdem ist der bislang selbstständig agierende TKV Allgäu (Kempten) im Augsburger Verband aufgegangen. 30 Mitglieder haben den Schritt getan. Erfolgreiche Events der Allgäuer, wie die Musikferienwochen für junge Instrumentalisten, sind ins Augsburger TKV-Angebot eingeflossen.

Der Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben präsentiert Werke regionaler Künstler

Was das allgemeine Publikum anbelangt, so stehen natürlich die Konzerte im Mittelpunkt, die der Verband anbietet. Hauptkriterium der geförderten Programme sind moderne, hochqualitative Werke regionaler Künstler – seit einigen Jahren ist das Angebot zusehends bunter geworden, durchaus auch mit Jazz- oder Kabarett-Aspekten.

Sechs Konzerte stehen im Jahr 2022 an

Blue – Alles fließt Passend zur Entwicklung des TKVA findet das erste Konzert am 1. April in Kempten statt. Die Augsburger Gruppe Progetto 600 mit Iris Lichtinger (flauto dolce, vocals), Mehmet Ali Yücel (Viola), Sebastian Hausl (percussion) und Edward King (Cello) bietet u.a. Chick Corea, Antonio Jobim, Wolfgang Lackerschmidt, Coldplay sowie frühe Renaissance-Musik (Der Salon, Sigmund-Ullmann-Platz 1).

Zug-Verbindungen Harald Bschorr (Posaune) und Christian Reuter (Klavier) spielen u.a. Geoffrey Abbott, Heinrich Hartl, Leopold Mozart, Richard Heller (UA), Werner Heider, Leonard Bernstein (2. April. Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg LMZ, Grottenau 1).

Lesen Sie dazu auch

100 Jahre Georg Kreisler Michael Hanel (Bariton) und Watzer Dolak (Klavier) feiern den Wiener Satiriker („Taub’n vergiften“, „Der Musikkritiker“) (13. Mai. Eukitea, Diedorf, Lindenstr. 18 B).

Klavier-Panorama Der Pianist Andreas Skouras spielt Werke von Beethoven, Chopin, Rachmaninow bis Tobias Schneid, KP Werani u.a. (26. Juni. Kongress am Park/Baramundi Saal, Gögginger Str. 10).

Roots – alte und neue Musik im Dialog Es treten auf: Sabine Lutzenberger (Sopran) und Wolfram Öttl am Klavier (19. Juli. St. Moritz, Moritzplatz 5).

Lions Musikwettbewerb Junge Preisträger interpretieren in diesem Konzert neue Auftragskompositionen aus Deutschland, Bulgarien, Schweiz, Nordmazedonien, Estland und Griechenland (13. Oktober, LMZ, Grottenau 1).

Neben den Konzerten bietet der TKVA außerdem zwei Projekte der Pädagogik und des Nachwuchs-Musizierens an. In einem Fortbildungstag geht es um „Die Kunst des Unterrichtens“, mit Vortrag und Workshop zur Instrumentalpädagogik. Die Leitung hat Stefan Schmid. Am 26. März in Augsburg (Musiksaal Zeughaus) und am 27. März in Kempten (Margaretha- und Josephinenstift). Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.tkva.de. Ein beliebt gewordenes Projekt sind die Musik-Ferienwochen für den Instrumentalnachwuchs ab elf Jahren (Klavier, Streicher, Bläser). Es gibt zwei Termine: vom 12. bis 18. Juni in Marktoberdorf und vom 15. bis 21. August im Hammelburg. Kontakt über TKVA oder Leiterin Cornelia Glassl (musikwochen@tkva.de; Tel: 0176/23553172).

Tickets unter www.tkva.de