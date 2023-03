Musik

vor 17 Min.

Weltmusikerin zwischen Kulturen und Epochen: Alexandrina Simeon im Porträt

Plus Von bulgarischer Folklore bis Jazz, die Sängerin Alexandrina Simeon wandelt zwischen Kulturen. Nun will sie in Augsburg Kirchenmusik zum Klingen bringen.

Von Stephanie Knauer

Es gibt wenige Musiker und Musikerinnen, die im Jazz und in der Klassik gleichermaßen zu Hause sind. Die Sängerin, Geigerin, Bandleaderin und Komponistin Alexandrina Simeon ist eine davon. Im bulgarischen Varna geboren zog sie als Sechsjährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Damals lernte sie schon seit einem Jahr das Geigenspiel.

