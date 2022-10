Musik

Wie die Oper vor 500 Jahren entstand

Plus Im Goldenen Saal des Rathauses konnte man zum Zeugen der Entstehungsgeschichte einer musikalischen Form werden, die bis heute aufwändig gepflegt wird: Oper.

Von Rüdiger Heinze

Ach, wie gerne wäre man damals dabei gewesen – sicherheitshalber mit einer Packung Antibiotika im Zeitreisegepäck! 1539, 1565 oder erst recht 1589, als die Oper, wie wir sie heute kennen, bei großen Florentiner Fürstenhochzeiten noch in der Wiege lag und an dieser kräftig geschaukelt wurde – bis das Kind ab 1598 unter dem Namen „La Dafne“ erstmals auf eigenen Beinen stand. Zumindest 1565, bei der Hochzeit von Francesco de' Medici und Johanna von Österreich, war tatsächlich ein Augsburger dabei: Hans Fugger. Was er damals an Bronzestatuen am Arno sah, speziell auch im Atelier Giambolognas, das wollten dann die Stadtväter Augsburgs – jedenfalls in vergleichbarer Form – auch besitzen. So kam es zu den großen Prachtbrunnen am Lech.

