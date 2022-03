Augsburg/Dubai

06:00 Uhr

Augsburger Sängerin Lienne in Dubai: "Wir haben die Hütte dermaßen abgerissen"

Die Augsburger Sängerin Lienne bei einem ihrer Auftritte auf der Expo in Dubai.

Plus Die Augsburger Sängerin Lienne hatte zehn Auftritte im deutschen Expo-Pavillon in Dubai: Hier gewährt sie uns einen Einblick in ihr Tourtagebuch.

Von Sebastian Kraus

Man kann sich vorstellen, dass es der Augsburger Sängerin Lienne samt Band die Sprache verschlug, als ihr Manager Stefan Krause mitteilte, dass sie der Verband für Popkultur für zehn Auftritte im deutschen Pavillon bei der Expo in Dubai empfahl. Der AZ gewährte sie einen Einblick in ihr Tourtagebuch:

