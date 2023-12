Musik zum Christfest

vor 32 Min.

"Darzu ist erschienen der Sohn Gottes": Gottesdienst mit Bachs Musik in St. Anna

Plus Kantatengottesdienst zum Christfest: Mit dem Madrigalchor und der Capella St. Anna gestaltet der Kantor Johannes Eppelein mehr als nur Begleitung zur Predigt.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

In der Musik wie im Glauben: Johann Sebastian Bach bietet sich in seiner Musik als Lebensbegleiter an. In allen Lagen, in Stürmen der Not und im Glanz jeder Feier – aber vor allem beim Blättern durch den Jahreskalender. Neben weltlichen Kantaten schrieb der Barockmeister auch für die großen Kirchenfeste solche Werke für Gesang, Chor und Orchester. Zum Weihnachtsfest 2023 hat jetzt die Augsburger Gemeinde St. Anna nach dem richtigen Ton in Johann Sebastian Bachs Werk gesucht. Und was diese Musik zum Gottesdienst beitrug, war weit mehr als nur reine Begleitung, mehr als bloße Dekoration für Predigt und Gebet. Sie führte zur Leitfrage: Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Bachs Antwort trägt die Nummer 40 in seinem Werkverzeichnis – mit dem Titel "Darzu ist erschienen der Sohn Gottes".

Johannes Eppelein leitet den Kantatengottesdienst in St. Anna

1723 führte Bach zum ersten Mal diese Kantate auf, in seinem ersten Amtsjahr als Thomaskantor und Musikdirektor in Leipzig. Und heute, 2023, in Augsburg: Da erleben Kirchgänger am ersten Weihnachtsfeiertag, wie Johannes Eppelein seinen ersten Kantatengottesdienst zum Christfest in Augsburg musikalisch leitet. Der Kantor sucht die Nähe zu seinen Musikern und Musikerinnen. Wendet sich seinem Madrigalchor mit deutlichen Gesten und Blicken zu, auch den Streichern und Bläsern der Capella St. Anna. Mit ausgesprochener Klarheit erfüllt so der erste Coro aus Bachs Kantate den ganzen Raum der Kirche: "Darzu ist erschienen der Sohn Gottes." Strahlende, barocke Hörner-Soli, sichere Chorstimmen, von den Reihen der Bässe bis zu den Sopranistinnen, alles in bachscher Balance – ein festlicher Auftakt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen