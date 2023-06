Musikgeschichte

18:00 Uhr

Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg präsentiert musikalische Schätze

Plus Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg hat 80 Handschriften ab der Frühzeit der Musiknotation erschlossen und digitalisiert. Darunter findet sich Kostbares.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Es war ein verlockendes Angebot, das an die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg im Jahr 2019 herangetragen wurde: Es sollten in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek München und gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft die bedeutenden Augsburger frühen Musikhandschriften bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts erschlossen und digitalisiert werden. Die Staats- und Stadtbibliothek nahm gerne das Angebot an. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen – was im Konzertsaal des Leopold Mozart College of Music (LMC) in einer festlichen Stunde gefeiert wurde. Natürlich mit Musik aus jenen Zeiten, gesungen von den VokalSolisten Augsburg, und Einblicken hinter die Kulissen dieses Projekts.

Das berühmte Augsburger Liederbuch zählt zu diesen Musikhandschriften

Karl-Georg Pfändtner, Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, sprach von einem „Meilenstein in der Erschließung und Zugänglichmachung Augsburger Musikalien“. Unter diesen Schätzen sind etwa Orlando di Lassos Magnificat-Kompositionen aus St. Ulrich und Afra, das berühmte Augsburger Liederbuch, eine Handschrift mit Motetten, Chansons und Liedern, das in Augsburg um 1505 bis 1518 geschrieben wurde. Mit seinen wichtigen Musikstücken aus der Zeit Kaiser Maximilians I. gehört dieses Liederbuch zu den bekanntesten Handschriften der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek.

