Historische Hammerklaviere: Verpasst Augsburg eine einmalige Chance?

Klaviere aus Augsburg waren einst in ganz Europa begehrt. Nun könnte die Stadt eine exquisite Sammlung beherbergen – eine ideale Ergänzung zum Profil der "Mozartstadt". Was verbirgt sich dahinter?

Europaweit wurde Augsburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und darüber hinaus als Musikstadt wahrgenommen. Das lag etwa am gebürtigen Augsburger Leopold Mozart und seiner epochalen "Violinschule", die über das Musikalienhaus Lotter verbreitet wurde, ein Verlag, der seinerzeit zu den bedeutendsten überhaupt gehörte. Ein maßgeblicher Grund für den Klang Augsburgs als Stadt der Musik war aber auch ein Klavierbauer, der sich 1750 hier niedergelassen hatte und in den folgenden Jahrzehnten der Entwicklung des Instruments entscheidende Impulse geben sollte: Johann Andreas Stein (1728-1792).

Stein war der Erfinder einer neuartigen Mechanik, durch deren Verwendung der Klang des damals noch relativ jungen Hammerklaviers voluminöser wurde und vom Spieler besser zu modulieren war. Eine Erfindung, die, weitergetragen unter anderem durch Steins Tochter Nannette in die Hauptstadt des Habsburgerreichs, als "Wiener Mechanik" noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch für ein maßgebliches Segment des Klavierbaus ebenso stand wie für ein besonderes Klangideal. Mit aller Berechtigung widmet also die in Augsburg ansässige Deutsche Mozart-Gesellschaft den Klavieren aus dem Hause Stein jetzt ein ganzes Wochenende mit Konzerten und Vorträgen, wobei selbstverständlich auch der im Leopold-Mozart-Haus beheimatete originale Stein-Hammerflügel aus dem Jahr 1785 zum Einsatz kommen wird.

Der Ruhm von Augsburg als Herkunftsort begehrter Klavier ist natürlich lange verblasst. Und doch bietet sich der Stadt gerade die Chance, eine Brücke zu schlagen zu dieser bedeutenden Klavier-Vergangenheit, nicht zuletzt als Abrundung und weitere Stütze des selbst gesetzten Diktums, als "die deutsche Mozartstadt" zu gelten: Augsburg könnte künftig Standort einer ausgesuchten Sammlung historischer Hammerklaviere sein.

Ein Cellist mit einem Faible für Hammerklaviere

Ideengeber ist Christoph Hammer, Professor für historische Tasteninstrumente am Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg. Der umtriebige Experte – Hammer steht als Präsident auch der Deutschen Mozart-Gesellschaft vor – ist zugleich einer von zwei Geschäftsführern der Stiftung Fortepiano. Die gemeinnützige Gesellschaft verfügt über eine Sammlung von zehn historischen Hammerklavieren – teils Originale, teils Kopien –, die Reinhold J. Buhl, ehemals Solocellist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, zusammengetragen hat.

Buhl, 2021 verstorben, hatte nach seiner Pensionierung die Marthashofener Kammerkonzerte in Grafrath nahe dem Ammersee ins Leben gerufen und hierfür auch einen eigenen Konzertsaal errichtet – renommierte Namen, unter ihnen das Henschel Quartett oder auch Christoph Hammer, waren vielfach zu Gast. Hier befindet sich nach wie vor die ausgesuchte Sammlung historischer Hammerklaviere, allerdings auf Abruf, denn absehbar ist, dass das Bleiberecht für das Musikhaus – es steht seinerseits auf dem Grund einer sozialen Stiftung – erlischt. Die Hammerklaviere der Stiftung Fortepiano suchen also ein neues Zuhause.

"Am besten natürlich als vollständige Sammlung", sagt Christoph Hammer und führt vor Ort in Marthashofen die Vorzüge der einzelnen Instrumente vor. Rund 200 Jahre Klaviergeschichte dokumentieren sich hier, eine Spanne, die die Entwicklung der Hammermechanik – im Unterschied etwa zum Zupfmechanismus des Cembalos – umfasst bis hin zu ihrer reifen Ausformung, die noch den Stand heutiger Klaviertechnik bildet. Da ist etwa, aus der Mitte dieses Zeitraums, der Hammerflügel aus der Werkstatt von William Stoddard, ein typisches Instrument englischer Bauart, welche noch weiterentwickelt wurde von der Firma Broadwood, von der in Marthashofen ein originaler Flügel von 1812 steht – Beethoven liebte den wuchtigen Broadwood-Klang, besaß seit 1816 eines dieser Instrumente. Daneben Originale im schon erwähnten Wiener Klangstil, "spielerischer und von leichterer Ästhetik", wie Hammer erläutert, während er auf einem Flügel des Wiener Klavierbauers Michael Rosenberger von 1805 einige Akkorde anschlägt und Passagen aufglitzern lässt.

Beethofen besaß einen Broadwood, Brahms einen Streicher

Und dann gibt es da in Marthashofen den Nachbau eines Instruments von Bartolomeo Cristofori, der um 1700 als Erster die Hammermechanik in Gebrauch brachte und damit den Bau von Tasteninstrumenten revolutionierte. "Jeder, der sich mit historischen Klavieren beschäftigt", sagt Christoph Hammer, "sollte den Cristofori kennen, der am Anfang der ganzen Klavierentwicklung stand." Wie rasch diese zur Blüte führte, welche Strömungen es gab – etwa die englische Stoßmechanik gegen die Wiener Prellmechanik –, führen die weiteren Instrumente der Stiftung Fortepiano vor, ein Bösendorfer von 1840, ein Streicher aus Wien von 1870 (auch Brahms besaß einen solchen), dazu ein französischer Pleyel sowie zwei Hammerklaviere des Wieners Conrad Graf.

Das Leopold Mozart College of Music an der Grottenau in Augsburg. Für Christoph Hammer die ideale Bleibe für die Instrumente der Stiftung Fortepiano. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

Eine Sammlung also, die die Entwicklung des Klavierbaus dem Musiker wie auch dem Hörer nachvollziehbar macht: Eine Sammlung, die wie geschaffen wäre, um in Augsburg unterzukommen, idealerweise in Räumen des Leopold Mozart College am Standort Grottenau. Christoph Hammer sähe hier nicht nur die Möglichkeit, Studenten mit den individuellen Spiel- und Klangeigenschaften der historischen Instrumente vertraut zu machen, hier gäbe es mit dem Konzertsaal Grottenau gleich auch noch kurze Wege, um die Instrumentenschätze in Konzerten erklingen zu lassen – die so oft bemühten Synergie-Effekte, hier wären sie gegeben.

"Bei der Stadt nehme ich keine Begeisterung wahr", sagt Christoph Hammer

Hammer hält auch nicht hinter dem Berg mit seiner Vorstellung, dass er die Räume, die jetzt von der städtischen Verkehrsüberwachung belegt sind im Gebäudekomplex an der Grottenau und die unmittelbar an den College-Konzertsaal grenzen, für ideal hielte als Standort für die Klaviersammlung. Diese Ideen, sagt Hammer, habe er schon vor Jahresfrist an die Stadt Augsburg herangetragen. Jedoch, so Hammer enttäuscht, "da nehme ich keine Begeisterung wahr".

Dass die historischen Hammerklaviere der Stiftung Fortepiano aufregende Konzerterlebnisse ermöglichen, hat Hammer im Rahmen von DMG-Projekten bereits wiederholt vorgeführt, bei der Augsburger "Schubertiade" in diesem Frühjahr, bei "Mozart in London" im letzten Herbst. Hier wie dort konzeptuell erlesene Konzertereignisse, für die Hammer die Instrumente jeweils eigens heranschaffte. Was natürlich nur möglich war durch die relativ kurze Distanz zwischen Grafrath und Augsburg. Sollte in Augsburg jedoch weiterhin "keine Begeisterung" einsetzen für die Idee einer dauerhaften Bleibe der Sammlung, dann, sagt Hammer, müsste die exquisite Sammlung woanders hingegeben, auseinandergerissen, verkauft werden.

Das Programm zu Ehren von Johann Andreas Stein: Die Deutsche Mozart-Gesellschaft veranstaltet vom 22. bis 24. September ein Wochenende mit Konzerten und Vorträgen rund um den Augsburger Klavierbauer Johann Andreas Stein. Sämtliche Veranstaltungen finden im Schaezlerpalais statt, dabei erklingen der originale Stein-Hammerflügel von 1785 aus dem Mozarthaus sowie zwei Kopien Stein’scher Instrumente.