Kann der Komponist Werner Egk ein Vorbild sein? Ein Experte äußert Zweifel

Plus Seit Jahren wird um die Benennung der Egk-Grundschule in Oberhausen diskutiert. Nun meldet sich der Musikwissenschaftler Michael Custodis zu Wort.

Von Rüdiger Heinze

Wird es zu einer Neuauflage der Diskussion um den Namen der Werner-Egk-Grundschule in Augsburg-Oberhausen kommen? Das ist gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Auch die Stadt Donauwörth, in dessen heutigem Ortsteil Auchsesheim der Komponist 1901 geboren wurde, dürfte sich in Kürze im Stadtrat mit dem stark umstrittenen Künstler beschäftigen. Dann nämlich, wenn eine weitere wissenschaftliche Arbeit über Egk, seinen Briefwechsel betreffend, publiziert ist. Es geht um zusätzliche - bislang unbekannte - antisemitische Äußerungen eines Musikers, der als Funktionär hohe Ämter sowohl im Nationalsozialismus als auch in der noch jungen Bundesrepublik bekleidet hatte.

Prof. Michael Custodis erforscht die Lebensgeschichte des Werner Egk

Auf diesen Umstand wies jetzt der Musikwissenschaftler und Soziologe Prof. Michael Custodis von der Universität Münster im Augustanasaal hin. Er war im Rahmen der "Augsburger Beiträge zur historisch-politischen Bildung" eingeladen worden - nachdem eine Empfehlung der Augsburger Kommission für Erinnerungskultur unter Zustimmung der Schulgemeinde für die Umbenennung der Oberhauser Grundschule plädiert hatte, der Augsburger Stadtrat in der Folge jedoch 2019 beschloss, den ehrenden Namen Werner Egk beizubehalten.

