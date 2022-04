Helmut Binser schafft in Gersthofen gute Laune

Plus Seine Fangemeinde wächst stetig: Helmut A. Binser liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen.

Der Oberpfälzer Helmut A. Binser bietet Musikkabarett der besonders fröhlichen Art. Er präsentiert Musik-Stand-up par excellence. Damit sorgt er beim Publikum zwei Stunden lang für beste Laune. Sehr sympathisch macht ihn dabei, dass er gerne und viel auch über sich selbst lachen kann. Für die Zuschauer in der Gersthofer Stadthalle wurde Helmut Binsers Auftritt deshalb zum musikkabarettistischen Hochgenuss.