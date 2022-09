Musiktheater

vor 19 Min.

Das Staatstheater Augsburg geht mit einer neuen "Traviata" in die Saison

Plus Giuseppe Verdis Klassiker ist die erste Opern-Premiere der Spielzeit 2022/23.. Die dänische Regisseurin Eva-Maria Melbye inszeniert erstmals in Augsburg.

Von Stefan Dosch

Eine schwindsüchtige Kurtisane im Zentrum einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft, ein sich Hals über Kopf verliebender junger Mann, dessen gediegener Vater, der die Verbindung der beiden nicht goutiert: Ist dieser Handlungsgang, den Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“ mit schmelzenden Melodien ausbreitet, tatsächlich ein Stoff, der uns in diesen Zeiten, in denen kriegerische Aggression und kalte Wohnungen brennende Tagesthemen sind, etwas zu sagen hat? Unbedingt, findet Eva-Maria Melbye. „Als Künstlerin darf ich im Oktober ’22 auch an Liebe erinnern!“, sagt die dänische Regisseurin, die am Staatstheater Augsburg „La Traviata“ inszeniert, womit am 2. Oktober die hiesige Musiktheater-Spielzeit beginnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

