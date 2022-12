„Der Stein der Weisen” oder: Als Papageno noch Lubano hieß

Plus Die berühmte „Zauberflöte“ besaß einen Vorläufer, und auch dort mischte Mozart mit. Die Hofkapelle München führte die höchst selten zu hörende Oper nun halbszenisch im Parktheater Göggingen auf.

Dass selbst „Die Zauberflöte“ nicht als Solitär vom Himmel gefallen ist, vielmehr Vorläufer sowie den Wiedergänger „Der Zauberfloete zweyter Theil“ (1798) hat, weiß die Operngeschichte. Emanuel Schikaneder, der Wiener Theaterdirektor und Serien-Librettist, zeigte volksnahe Fortsetzungsstorys im Programm – einerseits Singspiele rund um den Naturburschen Anton, andererseits „Zauberopern“ rund um den Märchen-Bestseller „Dschinnistan“ von Christoph Martin Wieland.