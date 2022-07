Ablenkung vom Smartphone: In den Augsburger Kitas wird musiziert

Die Philharmoniker starten ein Projekt, bei dem es nicht um Talentförderung geht, sondern darum, wie Singen, Spielen, Tanzen fit macht für das Leben.

Keine Zeit für miese Morgenlaune, hier im Kinderhaus Altstadt, früh um 8.30 Uhr. Denn die Kleinsten, die sich jetzt im Gruppenraum versammeln, sind bereit für die Evergreens. „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, gut 40 Kinder singen es im Chor. Ihre Füße stampfen, die Hände patschen, sie klopfen mit Klanghölzern und rasseln mit Rasseln. Und tatsächlich, heute sind drei mit dem Kontrabass hier zu Gast: drei Augsburger Philharmoniker, eine Fagottistin, eine Bratschistin und der Dritte mit dem großen, mächtigen Streichinstrument. Nun voran im Programm mit Lukas und Jim Knopf, es erklingt das Lummerland-Lied aus der Puppenkiste. „Eine Insel mit zwei Bergen“, immer schneller, immer lauter. „Das ist ein richtiges Konzert!“, ruft am Ende ein Junge aus Sitzreihe zwei. Und so beginnt „Musik mit Kitas“, das Pilotprojekt der Augsburger Philharmoniker.

Musik kommt bei Kinder heutzutage häufig zu kurz

Im Garten des Kinderhauses erklärt das Team der Organisatoren, was hinter dem Musiker-Gastspiel steckt. Angelika Jekic ist Fachfrau für Akkordeon und auch für Inklusion an der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg. Zudem arbeitet sie als Musikpädagogin für die Heyge-Stiftung aus Weimar – und diese Organisation unterstützt und liefert das Konzept für das „gesundheitsfördernde Musikprojekt“ in Augsburg. Gesundheit?

Jekic erklärt: „Kinder lernen über die Bewegung. Beim Singen brauchen sie Atem, Konzentration, Haltung. Und wenn es dem Körper gut geht, tut das auch der Seele gut.“ Hier kommen die Philharmoniker ins Spiel. An vier Terminen in der Spielzeit statten Orchestermitglieder den teilnehmenden Kitas einen Besuch ab. 19 Kindergärten und Tagesstätten hätten sich beworben, erzählt Jekic. Zwei kommen in dieser Projektphase zum Zug.

Judit Héja-Szabó ist Gesundheitsförderin, Musikpädagogin – und die Ehefrau des Augsburger Generalmusikdirektors Domonkos Héja. Sie beobachtet, dass vielen Kindern heute das Smartphone der Eltern näher ist als Xylophon und Flöte. „Natürlich, Digitalisierung ist auch wichtig. Aber mit der Musik können wir so viele Kompetenzen bei den Kindern wirklich nachhaltig fördern“, sagt sie. Simone Schörgendorfer ist als Leiterin der Kindergärten Fischach mit einer Gruppe angereist: „Im Kindergarten ist Potenzial. Aber Musik kommt da oft zu kurz“, findet sie.

Die Musik-Profis genießen es die Kinder für Instrumente zu begeistern

Selina Danisch leitet seit einem Jahr das Kinderhaus Augsburg, sie erzählt, dass der Effekt der Musik schon spürbar sei, nach ersten Projekt-Stunden: „Eltern berichten, dass sich die Stimmung am Morgen geändert hat, dass die Kinder sich mehr als zuvor auf die Kita freuen.“ Nach harten Pandemiemonaten bringe die Musik neue Energie. Der Kita-Alltag sei in ihrem Team zuvor schon etwas eingerostet gewesen. Doch jetzt nehmen Danisch und Kollegen an Musik-Schulungen teil und lernen von Mentoren wie Jekic. Infoabende für die Eltern, die diese Idee unterstützen, habe es auch schon gegeben.

Lesen Sie dazu auch

Und die Orchesterprofis? Domonkos Héja sagt: „Ich sehe, dass die Musiker es genießen.“ So eine Kita-Stunde könne noch mehr bieten als klassische Kinderkonzerte, ganz ohne Fliege und Abendkleid. „Guten Morgen, Frank“ singen die 40 Kinder für Frank Lippe am Bass, er hat die Lieder für das Trio arrangiert. Klanghölzchen machen nun die Runde, der GMD persönlich teilt sie aus. Einmal zuhören, beim zweiten Mal mitmusizieren, das ist das Prinzip. Die jungen Stimmen finden die Töne, Füße und Hände finden den Takt.

Im September soll es ein Konzert des Orchesters mit allen Kindern geben

Julia Nagel-Santarius kniet sich später mit ihrem Fagott zu den Kindern. Sie dürfen die Klappen an der langen Holzröhre drücken und dann packt Santarius auch noch ein Kinderfagott im Miniformat aus, kaum so lang wie ein Arm. Doch ob groß oder klein, ohne Mundstück klingt nichts. Nur wenn das Mundstück schwingt, tönt das Fagott, das erklärt die Fagottistin und bläst in das Doppelrohrblatt. Es quäkt. „Klingt lustig, oder?“, sagt sie – und beschreibt später: „Die Kinder waren ganz offen. Das hat mich sehr berührt.“

Aktuell suchen die Kitas nach weiterer Unterstützung für das Konzept. Ein Ziel steht aber fest, der GMD erklärt: „Am 21. September wollen wir im Martinipark ein Konzert geben, mit dem ganzen Orchester und allen Kindern.“