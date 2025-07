Musik war ihm Botschaft: Augsburger Philharmoniker trauern um Gerhard Veith

Ob in Oper oder Konzert: Wann immer die Oboe mit einem Solo das Philharmonische Orchester Augsburg anzuführen hatte, wann immer in diesem Moment Gerhard Veith wohl vorbereitet am ersten Oboen-Pult saß, konnte das Auditorium sicher sein: Jetzt wird beseelt gesungen auf diesem Doppelrohrblatt-Instrument, jetzt erhebt sich eine über allem lyrisch schwebende Stimme. So ging das über Jahrzehnte seit 1980.

Gerhard Veith war ein allseits respektierter, herausragender Musiker des Klangkörpers, ästhetisch und musikwissenschaftlich immer weit, weit überdurchschnittlich interessiert. Die Qualität des Orchesters, die Qualität seiner Dirigenten, die Umstände der notwendigen Arbeit an der Musik: Das beschäftigte ihn immer und immer wieder auf der Suche nach dem künstlerischen Ideal. Dafür trat er auch öffentlich ein. Musik war ihm eine Botschaft.

Veith war kein unbeschwerter Ruhestand vergönnt

Doch nun ist Trauriges zu vermelden: Nach langer, schwerer Krankheit ist Gerhard Veith im Alter von 72 Jahren gestorben, nachdem ihm krankheitsbedingt kein unbeschwerter Ruhestand vergönnt blieb. Man fühlt mit Jane Berger mit, seiner Frau – einst ebenfalls Jahrzehnte dem Philharmonischen Orchester als Geigerin verbunden.

Gerhard Veith wurde 1953 im baden-württembergischen Mosbach geboren. Er studierte Oboe an der Stuttgarter Musikhochschule und war vor seinem Augsburger Antritt als Solo-Oboist vier Jahre lang Mitglied der Badischen Staatskapelle in Karlsruhe. Die Philharmoniker haben, die Tonkunst hat einen ganz außerordentlichen Musiker verloren.