Nachruf

Ein Leben fürs Theater: Zum Tod der Augsburger Kulturförderin Gisela Köhler

An den Theatern in Augsburg kannte sie jeder: Gisela Köhler ist plötzlich und unerwartet am 31. März gestorben.

Plus Sie engagierte sich für das Augsburger Theater, sie organisierte Kulturreisen und besondere Hauskonzerte: Nun ist Gisela Köhler mit 79 Jahren gestorben.

Von Richard Mayr

Ohne Kultur, ohne Theater hat Gisela Köhler nicht gekonnt. Sie war nicht nur leidenschaftliche Theatergängerin, reiste gemeinsam mit ihrem Mann nicht nur an die großen Häuser nach London oder New York, sie war nicht nur Stammgast in Augsburg und mit dem ganzen Orchesterensemble bekannt, sie war auch viele Jahre Mitglied bei den Theaterfreunden und dort im Vorstand tätig. Dann gründete sie vor gut zehn Jahren den zweiten Augsburger Theaterverein Ins Theater e.V. – mit einer anderen Stoßrichtung. Die Künstler und nicht die Institution sollten von ihrem Verein unterstützt werden.

