Nachruf

18:27 Uhr

Ein Tenor, an den sich Augsburg gerne erinnert: Kurt Meinhardt gestorben

Plus Er sang den "Freischütz"-Max ebenso wie den Alfredo der "Traviata": Das frühere Ensemblemitglied des Theaters Augsburg wurde 95 Jahre alt.

Von Rüdiger Heinze

Die Intendanten in Augsburg wechseln; die Erinnerung aber an manch künstlerische Leistung bleibt fest verankert. Und dazu zählt die Erinnerung an Kurt Meinhardt, den wunderbaren Charakter-Tenor aus einer Zeit, als es noch große stetige Sängerensembles mit spezialisierten Solisten gab.

