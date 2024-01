Er war ein Liebhaber bayerisch-türkischer Kultur: Der Künstler Yasar Dogan ist tot

Plus Der Musiker, Schauspieler und Entertainer Yasar Dogan, den vielen von den Augsburger Kültürtagen kannten, ist mit 54 Jahren gestorben.

Der Musiker, Schauspieler und Entertainer Yasar Dogan ist tot. Mit ihm hat die Augsburger Kulturszene einen Liebhaber und Aktivisten bayerischer und türkischer Kultur verloren. Unvergessen wird seine ironisch-liebevoll gespielte Kultfigur von Onkel Hüsso aus der Satire-Serie "Döner mit Sauerkraut" der Kültürtage bleiben. Jedes Jahr verstand er es, mit dem Blick dieses brummig-bärtigen, anatolischen Hinterwäldlers auf Augsburg die Gesellschaftskritik und die Satire zu verbinden.

Yasar Dogan spürte gerne und manchmal auch bissig den Irritationen von Einwanderern wie Ur-Ur-Augsburgern nach und hielt ihnen den Spiegel vor. Als Musiker war er vielkulturell unterwegs, experimentierte als Sänger und Saz-Spieler alevitischer Lieder mit bayerischer und schwäbischer Volksmusik. Zuletzt entdeckten auch der Bayerische Rundfunk und die Regisseure des "Tatorts" sein vielseitiges Talent und engagierten ihn als Schauspieler in kleineren Rollen. Für das Quartiersmanagement Oberhausen leitete Dogan zudem das Kulturprogramm des Projektraums in der Wertachstraße.