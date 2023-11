Nachruf

16:00 Uhr

Fachmann, Förderer und Künstler

Plus Zum Tod von Petru Munteanu – ein Violinexperte ersten Ranges in Augsburg, der zum Stamm der Juroren des internationalen Violinwettbewerbs gehörte.

Von Manfred Engelhardt Artikel anhören Shape

Tief betroffen äußerte sich das Leopold Mozart Center of Music (LMC) zum Tod von Prof. Petru Munteanu, der dieser Tage nach kurzer schwerer Krankheit „für uns alle unfassbar“ verstorben ist. Denn selbst bis ins hohe Alter von 83 Jahren war der hochgeschätzte Pädagoge und Künstler im LMC noch überaus präsent, leitete dort als Lehrbeauftragter eine lebhafte Violinklasse voller hoffnungsvoller Talente. Zahlreiche Projekte und interessante Konzertformate, unter anderem mit seinem Concertino Ensemble, bereicherten seit 2012 (damals noch Leopold Mozart Zentrum) das Augsburger Musikleben.

Und erst im vergangenen August noch veröffentlichte Munteanu sein Buch „Violingeheimnisse aus 500 Jahren. Leopold Mozarts Violinschule im Kontext der Tradition des Violinunterrichts“. Es dokumentiert eindrucksvoll seine umfangreichen Forschungen im Bereich Didaktik und Methodik. Was Leopold Mozarts legendäres Geigenbuch betrifft, so darf man durchaus davon ausgehen, dass durch den gebürtigen Augsburger, dem Vater des Genies Wolfgang Amadé, Petru Munteanus Interesse an der Fuggerstadt geweckt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen