Gertrud Kottermaier war die Spezialistin im Mozarthaus

Trauer um Gertrud Kottermaier: Sie war befreundet mit namhaften Musikern und prägte das Musikleben Augsburgs.

Sie war ein Augsburger Original - kraft Profession, Kunstliebe, Stadtverbundenheit und Botschafterinnen-Format: Gertrud Kottermaier. Wer sich an sie erinnert, erinnert sich mit dem inneren Auge auch an ihr oft getragenes rauschendes Rokoko-Kleid, an das Mozarthaus in der Frauentorstraße, wie es vor dem Umbau bis 2018 aussah, und an den dortigen Johann-Andreas-Stein-Flügel, der ihr zum kostümierten Spiel vor Konzertpublikum, Gästen, Touristen lange Jahre vorbehalten blieb.

Nun aber ist es doppelt geboten, diese Erinnerungen wach zu halten: Gertrud Kottermaier lebt nicht mehr; 91-jährig ist sie gestorben - womit die einstige viel gerühmte Mozart-Pflege Augsburgs um eine Veteranin ärmer wird. 1932 geboren in Kempten, kam sie 1937 als Tochter einer Pianistin an den Lech, wo sie mit sieben Jahren dann Klavierunterricht erhielt. Dass ihre erste Klavierstunde ausgerechnet auf den ersten Tag des Zweiten Weltkriegs fiel, vergaß sie nicht.

Gertrud Kottermaier führte mit ihrem Mann vierhändige Klavierwerke auf

18-jährig heiratete die einstige Stetten-Schülerin den Pianisten Karl Kottermaier, Klavierpädagoge am Augsburger Konservatorium. Mit ihm führte sie weite Teile der Klavierliteratur zu vier Händen beziehungsweise der Literatur für zwei Klaviere auf; durch ihn war sie automatisch auch befasst mit der städtischen Musikpflege, sei es Tonkünstlerverein, Augsburger Musizierwoche, Studio für Neue Musik, Jugend musiziert.

Doch in erster Linie war Gertrud Kottermaier, einst befreundet mit Arthur Rubinstein und zusammen mit ihrer Tochter immer wieder Gast der Salzburger Festspiele, eine Spezialistin am Stein-Flügel für Vater und Sohn Mozart. So gab sie musizierend und autoritativ die Rokoko-Dame des Mozarthauses - und dem Museum ein populäres Gesicht, das gleichzeitig historisch auch wirkte im Vorstand der Alt-Augsburg-Gesellschaft. Folgerichtig erhielt sie als Auszeichnung für ihr Wirken die Goldene Ehrennadel der Deutschen Mozartgesellschaft. Am 20. April wird Gertrud Kottermaier auf dem Protestantischen Friedhof zu Grabe getragen (11.30 Uhr).

Lesen Sie dazu auch