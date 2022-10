Nachruf

16:10 Uhr

Hans Norbert Bihlmaier war eine sichere Bank als Dirigent

Plus Augsburgs langjähriger 1. Kapellmeister Hans Norbert Bihlmaier ist 81-jährig gestorben. Auf ihn und sein Handwerk war Verlass.

Von Rüdiger Heinze

"Was du dem aufs Klavier legst, das spielt der!“ So lautete sinngemäß Anfang der 1960er Jahre eine Empfehlung aus berufenem Musikhochschul-Mund, aufgrund der Hans Norbert Bihlmaier zum Musiktheater kam. Erst als 24-jähriger Repetitor, bald aber aufrückend zum 1. Kapellmeister in Trier. Die Bühne ließ ihn, den studierten Kirchenmusiker, nicht mehr los – und 1973 wechselte er an das Theater nach Augsburg, wo er drei Jahrzehnte lang solch eine sichere Bank des Dirigierens darstellte, dass der amtierende Kulturreferent bei der Besetzung des Generalmusikdirektors auch Risiken eingehen konnte... Wenn was schiefläuft, rettet der Bihlmaier – so lautete die Devise hinter vorgehaltener Hand.

