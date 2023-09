Klaus Zöttl: Der Künstler, der mit den Farben der Erde malte

Der Künstler Klaus Zöttl ist tot. 45 Jahre lang arbeitete er in der Antonspfründe – seit 1996 vor allem mit systematisch gesammelten Steinen und Erden.

Auf wen wohl unter den Malern, Zeichnern, Bildhauern und Grafikern aus Schwaben würde das Wort "Urgestein" stärker zutreffen als auf Klaus Zöttl? Er, der als Mitglied der Künstlervereinigung Ecke seit 1978, also seit 45 Jahren, in einem Atelier der Antonspfründe arbeitete; er, der seit den 1980er-Jahren zu einem Begriff in der Augsburger Kunstszene wurde, auch weil er die Pfründe-Galerie mitinitiierte und sie ehrenamtlich prägte; er, der tatsächlich das "Urgestein" als Materialbasis und Malmittel für seine künstlerischen Aussagen betrachtete und nutzte.

Was in der Augsburger Spätgotik der Werkstatt-Alltag bei Holbeins war, dass nämlich der Maler seine Farbe anhand von Pigmenten und Bindemitteln selbst anrieb – oder anreiben ließ –, genau dies tat Zöttl auch. Und so leuchten denn in warmen Erdfarben viele seiner Landschaftsgemälde in jenen Tönen, die der Boden genau jener Region hergab, die der 1943 in Schwabmünchen Geborene bildnerisch porträtieren wollte. "Heautochromien" nannte Zöttl diese Arbeiten, was aus dem Griechischen übersetzt heißt: "mit eigener Farbe".

Klaus Zöttl starb kurz vor seinem 80. Geburtstag

Doch nun muss Abschied genommen werden von einer Oeuvre-Erweiterung und von dem Kunstpädagogen und freischaffenden Künstler: Klaus Zöttl ist Anfang September, kurz vor seinem 80. Geburtstag, gestorben. Augsburger Kunstfreunde haben allen Grund zu trauern und tun dies auch: am 15. September um 14 Uhr am Wertach-Pavillon zwischen Gollwitzersteg und Lokalbahnbrücke, diesem von Zöttl geliebten Flecken.

Dass er zu den Erdfarben kam, war vor allem seinem archäologischen Interesse seit dem Gymnasiumsbesuch in St. Stephan ( Augsburg) und St. Ottilien zu verdanken. Schon 1981 beschäftigte er sich mit bei Merching gefundenen Farbsteinen. Doch der folgenreiche Durchbruch fand erst 15 Jahre später in Südfrankreich statt. Von da an arbeitete Zöttl konzeptuell an der Schnittstelle zwischen Geologie, Chemie, Farbzubereitung und Kunstproduktion. Westlich von Montpellier untersuchte er auf einer Fläche von 50 mal 50 Kilometern den Boden, um schließlich 120 verschiedene Stein- und Erdfarben zu katalogisieren und ihnen für die malerische Verwendung taugliche Bindemittel wie Leinöl, Eigelb, Gummiarabikum zuzuordnen. Vor der Malerei also standen die Recherche und das Versuchslabor.

Eingeladen ins Pariser Hauptquartier der Unesco

Vergleichbare Projekte folgten, etwa mit dem Vulkangestein der Kanareninsel La Palma (1999), auch – quasi als "Griff zu den Sternen" – im Nördlinger Ries, dem Meteoriten-Krater (ab 2006). Aber das südfranzösische Erdfarbenprojekt bei Montpellier blieb letztlich wohl das erfolgreichste und publikumsstärkste Projekt, weil es einschließlich seiner Landschaftsmalerei nicht nur am (südfranzösischen) Fundort und in der Augsburger Ecke-Galerie gezeigt wurde, sondern unter anderem auch – auf Einladung – im Pariser Hauptquartier der Unesco anlässlich eines bedeutenden Kongresses (2002).

So originell das Stein- und Erdfarben-Konzeptkunst-Projekt die Voraussetzung zu Zöttls Malerei war, so eigen ist deren Wirkung. Machte der Künstler in den 1980er-Jahren noch durch sozialkritische Kunst auf sich aufmerksam, so wandelte sich später sein Kernthema hin zur Landschaftsmalerei und einer Mischung aus Gegenständlichkeit und Abstraktion. Dass dem Betrachter dabei einerseits die Neigung zu einem individuellen Realismus ins Auge sticht, andererseits in Gesteinshängen, Felsabrissen eine Fortführung der Kunst Gustave Courbets aufscheint, spricht alles andere als gegen das Werk des eher zurückhaltenden als extrovertierten Klaus Zöttl. Seinen Weg der Erdbodenerkundung konnte er stringent verfolgen.