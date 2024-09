Wer hat den Dreh raus im Hamsterrad? Eine Performance von Gianna Formicone

Wo und wie wollen wir leben? Wie definieren wir uns? Sind wir frei in unseren Entscheidungen oder stecken wir in einem sich stetig weiterdrehenden Hamsterrad ohne Aus- und Umwege? Oder empfinden wir diese Kontinuität sogar als Sicherheit? Das sind Frage, die Gianna Formicone beschäftigen – und mit ihrem Performance-Stück „Dreh raus“ führt die Künstlerin das Publikum auf die Suche nach Antworten. Schon einmal hat Gianna Formicone – Regisseurin und Autorin, die unter dem Namen Performic ihre Werke präsentiert – diese Produktion aufgeführt. Es entstand im Rahmen des Augsburger Friedensfests 2023 und feierte im Rahmen der Festtage auch seine Uraufführung. Jetzt führt Formicone dieses Performance-Stück in einer erneuerten Fassung wieder auf, im Augsburger City Club, vom 15. bis 17. September.

Performic präsentiert im Augsburger City Club „Dreh raus“

Die Performance „Dreh raus“ von Performic will sich mit Schauspiel und Musik den Menschen aus unterschiedlichen Augsburger Stadtteilen in humorvollen Szenen und ernsten Tönen nähern und trifft dabei auf unterschiedlichste Charaktere, die ein Teil des Ganzen sein oder ausbrechen wollen, die ins Hamsterrad einsteigen oder daraus entkommen. Die Performance gestalten die Schauspieler Sarah Hieber und Daniela Nering, die Musik steuert Anna Harzenetter bei. Regie und Konzept liegen in der Hand von Gianna Formicone.

Info: Im City Club (Konrad-Adenauer-Allee 9) wird das Stück am 15., 16. und 17. September gespielt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Eine Ticket-Reservierungen ist unter https://tickets.theter.de möglich. (AZ)