Gedanken in Farben: Andrea Sandners Ausstellung im Höhmannhaus

Plus Kein Sinn - außer Farbe: Andrea Sandner nimmt mit ihren Bildern den Raum der Neuen Galerie im Höhmannhaus ein. Sie arbeitet mit der Energie der Töne.

"Ich denke in Farben" - so erklärt Andrea Sandner ihr Gespür für den Ton. Die Künstlerin steht vor ihrem neuen Werk, vor den langen Streifen, die sie an die kalkweiße Wand in der Neuen Galerie gemalt hat. Spuren in zig Facetten der Regenbogen-Palette. Kante an Kante, Farbe an Farbe, ohne Luft zwischen den Längsstreifen, mal dünn, mal breit. Das Wandbild ist vollbracht, jetzt kann Sandners Ausstellung Eröffnung feiern. "Ist doch eine schlüssige Sache geworden!", sagt sie und lächelt. Schlüssig, aber mit Widerstand: "Ich mische hier nur Farbe mit Farbe. Ich suche dabei eine Spannung. Ich setze wechselnd Farbreibungen, Brüche und Harmonien."

Was ist das für ein Strichcoce?

Die Augen können hier gar nicht anders: Sie schweifen über das Wandbild im Vorraum der Galerie und suchen nach Halt. Die Farbfolge an der linken Wand, die findet sich doch pinselhaargenau und eins zu eins in den Streifen auf der rechten wieder? Oder? Stopp - nein, doch ganz anders! Was ist das für ein Strichcode? Welchen Regeln folgen die Töne? Und dann, wenn die Gedanken sich beruhigen, tauchen sie ein in den Farbtopf. Die Farben strahlen mit- und gegeneinander, jedes Bild hat seine eigene Temperatur. "Wichtig ist mir, dass die Farben kein Schema ergeben. Es ist ein Bild und kein Muster", sagt Sandner. Zehnerlei Rot, zwanzig Sorten Grün, entscheidend ist die Nachbarschaft zwischen den Streifen. "Grundfarben-Kontraste schließe ich aus."

