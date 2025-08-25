Ins alte Sportbad zieht wieder Leben ein

Oben rattert der ICE vorbei, auf dem Plärrer türmen sich die Fahrgeschäfte. Dazwischen, hinter hohen Mauern, ruht seit 16 Jahren das alte Sportbad im Dornröschenschlaf. Die Natur hat sich im Schwimmbecken breit gemacht, unter dem Drei-Meter-Turm ist eine Insel gewachsen. Unkraut, Büsche, hohe Bäume, auch ein Tümpel mit schwimmenden Karpfen. Vor 150 Jahren als Militärschwimmbad angelegt, wurde es 2009 wegen Baufälligkeit geschlossen. Seitdem wuchert die Natur, Eidechsen huschen über die verblasste rote Treppe, die ins Becken führt. Doch jetzt soll damit Schluss sein. Ein junger Verein hat sich der Brache angenommen. In professioneller Eigeninitiative entsteht ein Open-Air-Club mit Bühne, Kultur- und Ausstellungsflächen. Erstmals legen sie jetzt ihre Pläne offen.

