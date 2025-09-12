Die Freie Kunstakdemie Augsburg ist in neuen Händen

Das Format ist dasselbe, und doch mutet das gedruckte Programm 2026 der Freien Kunstakademie Augsburg anders an als in den Jahren zuvor. Das Deckblatt grafisch-nüchtern gehalten, nunmehr ohne Abbildungen von Kunstwerken, es dominiert die Farbe Blau. Keine Frage, da war eine neue Hand gestalterisch tätig. Das aber gilt nicht nur für die Optik des Jahresprogramms. Seit Juli ist die Freie Kunstakademie in neuen Händen, Charlotte Kraus leitet nun die angesehene Institution in der Augsburger Altstadt.

Gegründet und 18 Jahre lang geführt wurde die Freie Kunstakademie von Rainer Kaiser und Helmut Kollmann, der eine zuständig fürs künstlerische Profil, der andere fürs Organisatorisch-Geschäftliche. Rund tausend Buchungen aus ganz Deutschland und von darüber hinaus hatten Kaiser und Kollmann zuletzt zu verzeichnen für ihre Kurse, die durchweg von hochrangigen Künstlerdozenten abgehalten wurden, darunter Kaiser selbst. Viele Jahre hatte die Akademie im Domviertel in der Benediktinerabtei St. Stephan ihren Platz, seit zweieinhalb Jahren befinden sich die Kursräume in einem ehemaligen Textilbetrieb nahe St. Ursula. Schon damals war für Kaiser und Kollmann zusehends die Frage ins Blickfeld gerückt, wer ihre Arbeit einmal fortführen würde.

In der Freien Kunstakadmie ist sie keine Unbekannte

Mit Charlotte Kraus ist nun die Nachfolge gefunden. In der Kunstakademie ist sie keine Unbekannte, seitdem sie im Rahmen ihres Design-Studiums an der Augsburger Hochschule ein Praxissemester in den Räumen der Fortbildungsstätte absolviert hat. Auch ihre Bachelorarbeit hat die in Kürze 27-Jährige mit Bezug zur Akademie verfasst, Thema: „Die Freie Kunstakademie Augsburg – eine gestalterische Neukonzeption“. Das zielte nicht zuletzt auf die Neugestaltung des gedruckten Jahresprogramm. Aber schon Jahre zuvor, als damalige Lehramtsstudentin für Kunst und Werken, hatte Kraus erste Bekanntschaft mit der Akademie gemacht als Teilnehmerin eines Kurses von Rainer Kaiser.

Die Akademie, erklärt die neue Leiterin ihre Motivation zur Übernahme, gebe ihr die Möglichkeit, persönliche Fähigkeiten und Vorlieben unter einem Dach zu vereinen. Das Organisieren zählt sie dazu und natürlich den Umgang mit Kunst – Charlotte Kraus wird selbst Kurse im Rahmen des Akademieprogramms anbieten. Auch Rainer Kaiser und Helmut Kollmann sind glücklich mit ihrer Nachfolgerin, ausdrücklich lobt Kaiser die Sozialkompetenz der neuen Leiterin und ihre „künstlerische Reife“. Wobei er und Kollmann weiterhin beratend zur Seite stehen werden, Kaiser wird auch weiterhin Kurse anbieten. Sein persönliches Atelier, bisher im Erdgeschoß der Akademie beheimatet, wechselt nur wenige Meter über den Hof ins Nachbarhaus, die frei gewordene Fläche hat Charlotte Kraus genutzt zum Einbau eines neuen, künftig für Unterrichts- oder Ausstellungszwecke nutzbaren Raums.

Künftig soll es auch „niederschwellige Angebote“ geben

An der konzeptionellen Ausrichtung der Kunstakademie werde sich nichts Wesentliches ändern, versichert Kraus und will dies insbesondere auf die Professionalität der Dozenten und die Qualität des Kursangebot gemünzt wissen. Und doch soll auch eine neue Handschrift sichtbar machen. Nicht nur, dass ein knappes Dutzend neuer Künstlernamen sich zur angestammten Dozentenriege gesellt. Charlotte Kraus will auch zusätzlich einige „niederschwellige Angebote“ platzieren, zudem ein wenig mehr die figurale Komponente im Kursprogramm Raum verschaffen. Auch soll es künftig Vorbereitungsklassen geben für all jene, die eine Aufnahme an eine große Kunstakademie oder an eine Hochschule beabsichtigen. Und schließlich will Kraus die eigene Institution noch mehr mit der lokalen Szene vernetzen und verstärkt Veranstaltungen ins Haus holen.

Erst einmal aber stellt sich die Freie Kunstakademie Augsburg (Bei St. Ursula 12) an diesem Samstag, 13. September, mit ihrer neuen Leiterin der Öffentlichkeit vor. Von 19 bis 22 Uhr wird es eine kleine Ausstellung geben mit Werken der elf neuen Dozenten sowie von Charlotte Kraus selbst.