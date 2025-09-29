Klänge auf Wanderschaft: Neue Schwäbische Sinfonie spielt Mozart und Schubert im Schloss Kirchheim

Wiener Klassik und ein volles Haus: Im Zedernsaal des Fuggerschlosses bot die Neue Schwäbische Sinfonie musikalische Perlen von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Das Publikum bejubelte das Live-Erlebnis von beliebten Werken, die unter der Leitung von Gerhard Fackler mit engagierter Frische zur Aufführung kamen.

Dace Salmina-Fritzen spielt Mozarts Violinkonzert Nr.4

Mozarts Violinkonzert Nr. 4 Dur KV 218 Dur, eines der fünf vollständigen Exemplare dieses Genres, kennt man in unzähligen Aufnahmen der Weltstars. Was Dace Salmina-Fritzen, Konzertmeisterin des Orchesters und Mitglied der Augsburger Philharmoniker, bot, war eine Interpretation, das diesem viel gespielten Werk alles gab, um es zu einen Mozart-Erlebnis werden zu lassen.

Ob im ersten Satz, mit seinen straff gezogenen punktierten Akzenten und den präzis-virtuosen Skalen, oder im Andante und seiner fließenden Gesanglichkeit: Im Kontakt mit Facklers sicherer Klangregie modellierte die erfahrene Ensemble-Künstlerin ihren Part mit natürlicher musikalischer Intelligenz und perfekter motorischer Bindung an die Verläufe in der Orchesterpartitur. Die in die Rondo-Wiederholungen eingeschobenen unterschiedlichen „Nummern“ wurden bei ihr köstlich gezeichnete imaginäre Bühnenfiguren, mal an Papageno, mal an einen Don-Giovanni-Pfau erinnernd, mal mit charmantem Drehleier-Musette-Flair. Stürmischer Applaus.

Die „Rosamunde“-Ouvertüre erklingt im Schloss Kirchheim

Schubert eröffnete die Soiree mit einem „Evergreen“: Die noble Machart seiner flott dargebotenen „Rosamunde“-Ouvertüre steht in keinem Verhältnis zur Qualität des Bühnenspiels. Da ist die Sinfonie Nr., 9 C-Dur schon von erheblicherem Belang. Eine Aufführung erlebte das früh verstorbene Wiener Genie nicht.

Die magische Nummer „Neun“ wollte die Musik-Welt schon ewig auf Beethovens symphonisches Titanen-Opus beziehen und die Frage beantwortet wissen: Kann Schubert eine eigene Klangsprache entwickeln? Es ist müßig, solche Kategorien zu bewerten. Schubert „Neunte“ steht für sich, er ist seinen Weg gegangen, inspiriert vom ureigenen Liedschaffen und der Kammermusik. Er schickt seine Klänge in romantischer Großbesetzung auf Wanderschaft, mit Euphorie, mit Verzweiflung, mit Abgründen am Wegesrand wie der Wanderer in der „Winterreise“ (2. Satz), mit Stimmungskontrasten (Scherzo) und finalem, teils aber vorher irrlichterndem Erlösungspomp. Das von Gerhard Fackler angeleitete Orchester wurde, trotz einiger starker Bläserdominanz, sicher und bewegt über diesen symphonischen Berg geführt.